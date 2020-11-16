Леоніди - щорічний зорепад, який можуть спостерігати жителі різних країн, в тому числі й України.
Цього року пік припадає на 16 і 17 листопада, повідомляє Express.
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Як повідомляється, рано вранці 16 і 17 листопада щогодини у небі буде помітно в середньому 15 падаючих зірок.
Коли й де найкраще спостерігати Леоніди
Швидкі і яскраві падаючі зірки найкраще будуть видні між опівніччю та світанком.
За словами астрономів, щоб виявити метеори, просто знайдіть в нічному небі зоряне сузір'я Лева, від якого Леоніди отримали свою назву.
Глядачам необхідно бути уважними, оскільки Леоніди несуться по небу зі швидкістю 255 км/год - найшвидший з відомих метеорних потоків.
При пошуку кращого місця для спостереження за метеоритним дощем слід враховувати кількість наявного світла. Зверніть увагу на штучні джерела світла, такі як вуличні ліхтарі та міські райони - краще бути якомога далі від них.
Падаючі зірки можна побачити неозброєним оком, тому немає необхідності в біноклі або телескопі, хоча очам потрібно буде звикнути до темряви.
Зорепад Леоніди: що про нього відомо
- Леоніди - один з найбільш рясних зорепадів в році. Він відбувається в результаті проходження Землі через уламки, залишені кометою Темпеля-Туттля.
- Крихітні шматочки льоду, що залишилися після комети, стикаються з атмосферою Землі, створюючи вигляд падаючих зірок.
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