Леоніди - найшвидший з відомих метеорних потоків і один з найбільш рясних зорепадів в році.

Леоніди - щорічний зорепад, який можуть спостерігати жителі різних країн, в тому числі й України.

Цього року пік припадає на 16 і 17 листопада, повідомляє Express.

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Як повідомляється, рано вранці 16 і 17 листопада щогодини у небі буде помітно в середньому 15 падаючих зірок.

Коли й де найкраще спостерігати Леоніди

Швидкі і яскраві падаючі зірки найкраще будуть видні між опівніччю та світанком.

За словами астрономів, щоб виявити метеори, просто знайдіть в нічному небі зоряне сузір'я Лева, від якого Леоніди отримали свою назву.

Глядачам необхідно бути уважними, оскільки Леоніди несуться по небу зі швидкістю 255 км/год - найшвидший з відомих метеорних потоків.

При пошуку кращого місця для спостереження за метеоритним дощем слід враховувати кількість наявного світла. Зверніть увагу на штучні джерела світла, такі як вуличні ліхтарі та міські райони - краще бути якомога далі від них.

Падаючі зірки можна побачити неозброєним оком, тому немає необхідності в біноклі або телескопі, хоча очам потрібно буде звикнути до темряви.

Зорепад Леоніди: що про нього відомо

Леоніди - один з найбільш рясних зорепадів в році. Він відбувається в результаті проходження Землі через уламки, залишені кометою Темпеля-Туттля.

Крихітні шматочки льоду, що залишилися після комети, стикаються з атмосферою Землі, створюючи вигляд падаючих зірок.

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Переклад: Катерина Лиманська