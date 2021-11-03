Нашій планеті загрожує магнітна буря через спалах на Сонці, який стався нещодавно, попередили експерти.

Магнітна буря в листопаді очікується вже зовсім скоро – у четвер, 4 числа. Магнітна буря прогнозується через те, що на Сонці був спалах середньої потужності, і світило викинуло хмару плазми.

Спалах на Сонці стався 2 листопада, а перший контакт хмари плазми з атмосферою Землі прогнозується завтра близько 1:00, пише Space weather.

Раніше фахівці попереджали, що 4 та 5 листопада магнітосфера Землі буде збудженою, але магнітні бурі не очікуються. Експерти також зазначили, що з 6 числа та до кінця місяця земна магнітосфера буде спокійна.

Лікар-невролог Київської міської клінічної лікарні №7 Олександр Заріцький зазначав, що магнітні бурі здебільшого впливають на самопочуття тих людей, які мають хронічні проблеми зі здоров’ям.

Медик порадив у дні магнітних бур відмовитися від важкої роботи та не навантажувати мозок. За його словами, варто прогулятися на свіжому повітрі чи відпочити вдома. Лікар додав, що при головних болях під час бур варто слідкувати за тиском.

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Автор: Екатерина Присяжнюк