У неділю і після вихідних в Україні спостерігатиметься слабка, але тривала магнітна буря. Згубний вплив геомагнітних сплесків можуть відчути метеочутливі люди.
Що таке магнітні бурі
Магнітні бурі - це сплески сонячної активності, які впливають на магнітне поле Землі, роботу систем зв'язку і здоров'я людей.
Коли в Україні очікуються магнітні бурі
Найближча геомагнітна активність очікується з неділі 17 січня по середу 20 січня. Магнітної бурі за оцінками фахівців не буде, проте підвищена активність може впливати на здоров'я деяких людей. Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Впливу геомагнітних сплесків найбільше схильні метеочутливі і літні люди, вагітні жінки і власники хронічних хвороб. При магнітних бурях можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, дратівливість, сонливість або безсоння, загострення хронічних захворювань, слабкість.
Щоб захиститися від негативного впливу бур, дотримуйтеся кількох правил.
- Пийте більше води, зеленого і трав'яного чаю.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- За кілька днів до підвищеної активності нормалізуйте сон і висипайтеся.
- Виключіть джерела стресу.
- Обмежте споживання кави, алкоголю, жирної та смаженої їжі.
- Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - зверніться до лікаря.
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