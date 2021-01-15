З 17 січня в Україні спостерігатиметься підвищена сонячна активність.

У неділю і після вихідних в Україні спостерігатиметься слабка, але тривала магнітна буря. Згубний вплив геомагнітних сплесків можуть відчути метеочутливі люди.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі - це сплески сонячної активності, які впливають на магнітне поле Землі, роботу систем зв'язку і здоров'я людей.

Коли в Україні очікуються магнітні бурі

Найближча геомагнітна активність очікується з неділі 17 січня по середу 20 січня. Магнітної бурі за оцінками фахівців не буде, проте підвищена активність може впливати на здоров'я деяких людей. Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Впливу геомагнітних сплесків найбільше схильні метеочутливі і літні люди, вагітні жінки і власники хронічних хвороб. При магнітних бурях можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, дратівливість, сонливість або безсоння, загострення хронічних захворювань, слабкість.

Щоб захиститися від негативного впливу бур, дотримуйтеся кількох правил.

Пийте більше води, зеленого і трав'яного чаю.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

За кілька днів до підвищеної активності нормалізуйте сон і висипайтеся.

Виключіть джерела стресу.

Обмежте споживання кави, алкоголю, жирної та смаженої їжі.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова