Вчені розкрили нову таємницю Сонця

Сонячний вітер біля поверхні зірки виявився у кілька разів швидшим, ніж вважалося раніше.

Сонячний вітер у короні Сонця може рухатися в 3–4 рази швидше, ніж вважалося раніше. До такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши дані місії Proba-3 Європейського космічного агентства, повідомляє space.com.

Раніше вважалося, що так званий "повільний" сонячний вітер має швидкість близько 100 км/с. Однак нові спостереження показали, що біля поверхні Сонця його швидкість може досягати 480 км/с – майже як у швидкого вітру.

Сонячний вітер являє собою потік заряджених частинок, який поширюється по всій Сонячній системі і впливає на магнітне поле Землі, викликаючи геомагнітні бурі.

Дослідники вважають, що повільний вітер виникає близько до поверхні Сонця при розриві та повторному з'єднанні магнітних ліній, але цей процес до кінця не вивчений. На відміну від швидкого, який дме з корональних дір – темних, холодних областей з відкритими лініями магнітного поля у верхній атмосфері Сонця, повільний вітер виходить із Сонця нерівномірно – у вигляді окремих потоків.

Як повідомляється, вивчати корону складно через яскравість сонячного диска, тому раніше спостереження були можливі в основному під час рідкісних сонячних затемнень. Місія Proba-3 вирішила цю проблему: два супутники створюють штучне затемнення, дозволяючи вивчати область біля поверхні Сонця.

З моменту запуску апарати вже провели десятки таких спостережень і зафіксували несподівані прискорення вітру. Вчені зазначають, що це лише початок досліджень, які допоможуть розкрити природу процесів на Сонці.

Довгий час Апофіс вважався головною космічною загрозою для людства, проте останні вимірювання показують, що 13 квітня 2029 року він благополучно пройде поблизу нашої планети на відстані приблизно 32 000 кілометрів від Землі. Це майже в 12 разів ближче, ніж середня відстань від Місяця до Землі, і ближче, ніж багато супутників на геосинхронній орбіті.

