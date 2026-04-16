Насувається 'Бог хаосу': астероїд підлетить до Землі набагато ближче за Місяць

Астероїд 99942 Апофіс, який тривалий час вважався головною космічною загрозою для людства, готується до рекордно близького зближення з нашою планетою.

Рідкісний астероїд незабаром стане видимим неозброєним оком під час унікального небесного явища, за словами астрономів. Астероїд 99942 Апофіс, названий на честь єгипетського божества хаосу, темряви та вогню, як очікується, благополучно пройде поблизу Землі 13 квітня 2029 року, згідно з даними NASA.

Астероїд пройде на відстані приблизно 32 000 кілометрів від Землі – це майже в 12 разів ближче, ніж середня відстань від Місяця до Землі, і ближче, ніж багато супутників на геосинхронній орбіті, пише ABC News. За даними NASA, це робить його одним із найближчих прольотів об'єкта такого розміру, коли-небудь зафіксованих в історії, і "дуже рідкісною подією".

Зближення буде помітним для спостерігачів на землі у Східній півкулі за сприятливих погодних умов, згідно з NASA. Астрономи зазначили, що він буде досить близько, щоб любителям неба не знадобився телескоп або бінокль, щоб його побачити.

Коли Апофіс був вперше виявлений у 2004 році, його позначили як потенційно небезпечний астероїд через ймовірність його зіткнення із Землею у 2029, 2036 або 2068 роках, за даними NASA. Після ретельного відстеження астероїда та його орбіти за допомогою оптичних телескопів і наземних радарів, астрономи тепер впевнені, що ризик зіткнення Апофіса із Землею відсутній щонайменше протягом 100 років.

Гравітаційне тяжіння Землі може змінити орбіту астероїда навколо Сонця під час його прольоту в 2029 році, зробивши орбіту трохи ширшою, а орбітальний період – трохи довшим, але ризик зіткнення з Землею залишиться незмінним, заявили в NASA. Його близьке проходження також надасть астрономам усього світу можливість дізнатися більше про астероїд.

Що відомо про цей астероїд

Апофіс – це грецьке ім'я єгипетського бога, відомого як Апеп. Назву запропонували астрономи, які відкрили астероїд: Роєм Такером, Девідом Толеном і Фабріціо Бернарді з Національної обсерваторії Кітт-Пік неподалік від Тусона, штат Арізона.

Астероїд є реліктом ранньої Сонячної системи віком близько 4,6 мільярда років, що складається із залишків первинної сировини, яка ніколи не була частиною планети чи супутника, згідно з NASA. Хоча його точний розмір і форма невідомі, його середній діаметр становить близько 340 метрів, а довга вісь – не менше 450 метрів.

Поверхня Апофіса зазнала ерозії через еони впливу космічної погоди, включаючи сонячний вітер і космічні промені, згідно з даними Массачусетського технологічного інституту. Обсерваторії по всьому світу та в космосі спостерігатимуть за історичним зближенням астероїда із Землею, щоб краще зрозуміти його фізичні властивості.

NASA перенаправило космічний апарат для зустрічі з Апофісом незабаром після його зближення у 2029 році, тоді як Європейське космічне агентство (ЄКА) відправляє космічний апарат для його вивчення.

Коли у квітні 2029 року відбудеться проліт, Апофіс стане членом групи "Аполлонів" – сімейства астероїдів, які перетинають орбіту Землі, але самі мають орбіти навколо Сонця ширші, ніж земна, згідно з даними ЄКА.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені випадково відкрили новий астероїд, який може зміцнити оборону планети.

Вас також можуть зацікавити новини: