Вчені виявили незвичайні зміни на Сонці перед потужним спалахом

Результати нового дослідження можуть бути корисними для прогнозування космічної погоди.

Дослідники вперше змогли зафіксувати ознаки великого сонячної спалаху за кілька годин до її початку. Ці дані можуть допомогти у створенні більш точних систем прогнозування космічної погоди.

Як пише Space.com, сонячні спалахи виникають через раптове вивільнення магнітної енергії. Найпотужніші з них здатні порушувати радіозв'язок, виводити з ладу супутники та викликати геомагнітні бурі, що впливають на роботу інфраструктури на Землі.

Як повідомляється, група вчених під керівництвом Луїса Сейфріца з Технологічного інституту Нью-Джерсі вивчила рідкісні спостереження, отримані перед спалахом класу X9, який стався 3 жовтня 2024 року. Активна область Сонця вже кілька днів демонструвала високу активність, тому на неї були спрямовані відразу кілька обсерваторій, включаючи космічний апарат NASA IRIS.

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Завдяки цьому дослідники отримали майже п'ять годин безперервних даних до початку спалаху. Аналіз показав, що приблизно за три години до вибуху в сонячній атмосфері почали зростати відразу кілька параметрів: яскравість плазми, швидкість її руху та рівень турбулентності. Це може свідчити про поступову втрату стійкості магнітного поля.

Крім того, вчені виявили циклічні коливання цих показників. Одні повторювалися кожні 7-10 хвилин, інші – через 18-21 хвилину. Найбільш помітними вони були в зоні зіткнення магнітних полів протилежного напрямку, де, як вважається, накопичується напруга перед спалахами.

За 15-20 хвилин до початку події атмосфера Сонця стала особливо нестабільною: різко зросла турбулентність, а потоки плазми почали спрямовуватися назовні. На думку авторів роботи, це може бути пов'язано з початком вивільнення магнітної енергії.

Вчені підкреслюють, що поки що мова йде лише про один випадок, тому говорити про можливість надійного прогнозування спалахів ще зарано. Однак якщо аналогічні ознаки будуть виявлені і перед іншими потужними виверженнями на Сонці, вони можуть стати основою майбутніх систем раннього попередження про космічну погоду.

Сьогодні та в найближчі дні на Землі очікується відносно спокійна магнітна обстановка. Однак вчені не виключають короткочасних періодів активності, які не повинні мати особливого впливу на самопочуття людей або електроніку.

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