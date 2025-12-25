'Вампіри' в лісі: фотопастка спіймала метеликів, які п'ють сльози у живого лося (відео)

У Національному лісі Грін-Маунтін зафіксовано унікальне явище.

Раніше вчені спостерігали, як метелики та метелики п'ють сльози в черепах і крокодилів в Амазонії або інших тропічних регіонах. Однак у Національному лісі Грін-Маунтін у США фотопастка зафіксувала метеликів, які висмоктують сльози в лося.

Це лише другий зареєстрований випадок подібної поведінки в північних широтах, пише IFL Science. Більшість видів метеликів і метеликів зазвичай отримують поживні речовини з нектару квітів. Деякі доповнюють цей раціон, добуваючи мінерали з ґрунту, трупів тварин або навіть людського поту - ця поведінка відома як "падлінг" (puddling).

За винятком одного випадку, коли метелик пив очні виділення коня, лускокрилі, що харчуються сльозами тварин за межами тропіків, раніше не зустрічалися - аж до цього моменту. Поведінка, пов'язана з питтям сліз або очних виділень, у науці називається лакрифагією, і дослідження про цей унікальний випадок було опубліковано в журналі Ecosphere.

Відео дня

Камера-пастка зробила 80 знімків самця лося(Alces americanus americanus), на морді якого сиділи метелики і пили його сльози. Фотографії було зроблено в період з 1:44 до 1:48 ночі 19 червня 2024 року. Примітно, що ці 80 кадрів - єдині, на яких зафіксована лакрифагія, з понад 247 000 знімків поведінки лосів, зроблених майже на 500 ділянках у штатах Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир і Вермонт.

І лось, який став "джерелом пиття", і метелики, що втамовують спрагу, є новими видами, для яких така взаємодія раніше не була відома. Хоча точно визначити вид метеликів не вдалося, експерти вважають, що, судячи з розміру і форми на знімках, вони, ймовірно, належать до сімейства П'ядениці (Geometridae).

Команда дослідників визнає, що, хоча це дуже рідкісна поведінка, метелики можуть виступати переносниками захворювань - таких як кератокон'юнктивіт, що спричиняє ураження очей і може мати серйозні наслідки для здоров'я лосів. Утім, випадків передачі хвороб метеликами через пиття сліз у інших видів задокументовано не було, тож така ймовірність залишається доволі низькою.

Інші дивовижні новини про тварин

Раніше УНІАН повідомляв про вигідний союз у Східній Африці. Там маленькі птахи їздять на носорогах, а натомість надають їм корисну послугу. Їх ще називають "охоронцями носорога".

Крім того, ми також розповідали, чи підслуховують тварини одна одну, як це роблять люди. Здатність до підслуховування - важливий метод виживання для багатьох видів. І тварини - не виняток. У такий спосіб вони спілкуються одна з одною та отримують цінну інформацію.

Вас також можуть зацікавити новини: