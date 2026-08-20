Метеорит пробив дах будинку: через два роки вчені зробили несподіване відкриття

Вчені дослідили метеорит, який пробив дах будинку: виявилося, що він містив велику кількість амінокислот.

У метеориті, що впав у 2024 році на території американського міста Хіллсборо, вчені виявили сотні амінокислот. При цьому на Землі для існування відомих форм життя використовується лише 22 таких сполуки.

Як пише hvg, амінокислоти вважаються основними будівельними блоками білків і відіграють важливу роль у існуванні життя. Від грибів і рослин до тварин і людини – всі відомі земні організми використовують обмежений набір із 22 амінокислот. Однак, як показують дослідження космічних об’єктів, у Всесвіті існує значно більше подібних молекул.

Одним із найвідоміших прикладів став метеорит Мерчісон, що впав в Австралії у 1969 році. У ньому дослідники виявили 92 амінокислоти, причому лише 19 із них були відомі як такі, що зустрічаються на Землі.

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Схожа історія сталася 16 липня 2024 року. У денному небі над штатом Нью-Йорк пролетіла яскрава вогняна куля. Хоча більша частина метеороїда зруйнувалася в атмосфері, фрагмент вагою близько 1,35 кілограма досяг поверхні й пробив дах будинку в Гіллсборо.

Подальше дослідження космічного каменю дало несподівані результати. У ньому виявили величезну кількість амінокислот – загалом йдеться про кілька сотень сполук, більшість із яких не зустрічається на нашій планеті. Завдяки новим знахідкам кількість відомих науці амінокислот наблизилася до 500.

Вчені вважають, що багато позаземних амінокислот можуть утворюватися безпосередньо в космосі – наприклад, у крижаних оболонках міжзоряних пилових частинок. Вода, чадний газ та аміак під впливом космічного випромінювання й ультрафіолету здатні вступати в хімічні реакції й утворювати складніші молекули.

Однак амінокислоти в метеориті з Хіллсборо, ймовірно, виникли іншим шляхом. Дослідники припускають, що для їхнього утворення ключову роль відіграла вода ще на ранньому етапі існування батьківського небесного тіла, від якого пізніше відокремився цей космічний камінь.

Чому з величезного розмаїття відомих амінокислот життя на Землі використовує лише невелику частину, вчені поки що не знають. Але ця знахідка свідчить, що в космосі може існувати безліч ще невідомих складних молекул – і вони здатні допомогти розкрити одну з головних загадок науки: як і де зародилися будівельні блоки життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що метеорити в Антарктиді знаходять дуже часто. І справа зовсім не в тому, що вони там частіше падають. Усе залежить від географічних та погодних особливостей континенту, оскільки лід і вітер – найефективніші природні сортувальні машини.

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