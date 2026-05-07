Монети, викарбувані для захисту від вікінгів, зрештою перетворилися на прикраси для них (фото)

Дві рідкісні срібні монети, виявлені металошукачами в Данії, свідчать про те, що вікінги виготовляли прикраси з християнських монет, які спочатку призначалися для захисту від набігів вікінгів. Про це пише Live Science.

Монети були викарбувані близько 1009 року, під час правління англійського короля Етельреда II, прозваного "Етельредом Неготовим", і містили релігійні мотиви, які, як він сподівався, захистять його народ від навали вікінгів. Але він не врахував, наскільки вікінгів сподобається естетика цих монет.

"У мене мурашки по шкірі, тому що ці монети надзвичайно рідкісні. Вони були виготовлені для захисту від вікінгів, але в підсумку стали прикрасами або амулетами, які носили вікінги. Це майже трагікомічно", - сказала Гітте Інгвардсон, кураторка Національного музею Данії.

Цікаво, що експерти назвали цей стиль антивікінгських монет "Агнцем Божим", тому що на лицьовій стороні монети зображено ягня, пронизане хрестом, символом жертви Христа. Альфа і омега - перша і остання літери грецького алфавіту - також зображені на лицьовій стороні монети, символізуючи, що Бог є початком і кінцем. На зворотній стороні монети зображено голуба, що злітає, який символізує Святого Духа.

Сучасні англійські монети також мають хрест на зворотному боці, але без зображення ягняти, а на лицьовому боці цих монет зазвичай зображено профіль царя.

Важливо, що на сьогоднішній день знайдено всього 30 таких монет "Агнця Божого", і більшість із них були виявлені у Скандинавії. Ймовірно, вони були розграбовані вікінгами, яких насправді не відлякували релігійні символи. Більшість скандинавських екземплярів мають металеві петлі, припаяні до монет, імовірно для того, щоб вікінги могли носити їх на ланцюжках або як амулети. Інгвардсон сказала:

"Вікінги незабаром зрозуміли, що використовувати монети набагато практичніше, ніж рубати срібло на шматки для торгівлі".

Рідкісні монети є важливими артефактами, що пов'язують англійських королів, датських королів, християнство та вікінгів.

Відзначається, що епоха вікінгів закінчилася в 1066 році, і приблизно в цей же час жителі сучасної Данії почали навертатися до християнства в міру занепаду скандинавського язичництва. Наприклад, археологи раніше виявили понад 70 поховань, що датуються XII століттям, на середньовічному датському кладовищі, і цілком ймовірно, що ці скандинави були християнами, хоча деякі могли зберегти певні скандинавські язичницькі вірування.

