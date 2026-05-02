Археологи знайшли найбільший скарб вікінгів в Норвегії (фото)

Норвезькі археологи виявили скарб епохи вікінгів, що містить 2970 срібних монет, викарбуваних в Англії, Німеччині, Данії та Норвегії.

Як пише Live Science, це найбільший скарб монет вікінгів, який коли-небудь було виявлено в Норвегії, і археологи ще не закінчили розкопки.

Двоє шукачів скарбів з металошукачами знайшли перші 19 монет на фермі неподалік від села Рена на сході Норвегії. Шукачі скарбів повідомили місцевих археологів, які приєдналися до пошуків наступного дня.

"Я жартома сказала, що було б непогано знайти ще кілька монет, щоб зробити знахідку ще більш масштабною. Але детектори не переставали пищати!", - розповіла Май-Тове Смісет, археолог з муніципалітету округу Іннландет.

Важливо, що експерти Музею культурної історії в Осло вже вивчають монети, які отримали назву Мерстадський скарб за назвою ферми, де він був виявлений. Як приклади можна навести монети, викарбувані за часів Етельреда II (короля Англії з 978 по 1016 рік), Кнута Великого (короля Англії, Данії та Норвегії приблизно з 1016 по 1035 рік) та Отто III (імператора Священної Римської імперії з 996 по 1002 рік). Свейн Гулльбекк, нумізмат з Музею культурної історії, заявив:

"Іноземні монети домінували в грошовому обігу в Норвегії доти, доки Харальд Хардрада (правив у 1046–1066 роках) не запровадив національне карбування монет. Але деякі з монет, виявлених у скарбі, були викарбувані за часів Хардрада, а це означає, що скарб був захований туди близько 1050 року, якраз у той момент, коли норвезьке карбування монет набуло широкого поширення".

Цікаво, що скарб може являти собою запас багатств вікінгів, отриманих не в результаті набігів, а в результаті промислової переробки природних ресурсів з місцевих боліт у Скандинавії.

"Руда видобувалася з боліт, а оброблене залізо експортувалося до Європи. З 900-х років до кінця 1200-х років у цьому районі велося величезне виробництво заліза", - заявив Йостейн Бергстьольт, археолог із Музею культурної історії.

Поряд з монетами археологи виявили фрагменти срібла - ограновані уламки срібних прикрас, які використовувалися як валюта в Середньовіччі.

Археологи продовжують роботу на місці розкопок, щоб з'ясувати, чи є в скарбі інші предмети або свідчення існування поселення в цьому районі. Але скарб з Мерстада вже увійшов в історію.

"Раніше ми знаходили скарби монет епохи вікінгів, що містили близько 2000 монет, але ніколи не більше 3000. Вони подолали тут непереборний бар'єр. Це воістину виняткова подія", - сказав Гулльбекк.

