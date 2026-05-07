У МЗС спіймали помічника Путіна на брехні щодо України: його видало лиш одне слово

Москва прагне перепочинку, а не миру, зауважив Тихий.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна – Володимир Ушаков показав справжнє ставлення Москви до мирного врегулювання війни. На брехні його спіймав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У дописі на платформі Х представник дипломатичного відомства навів цитату Ушакова про те, що Україна нібито має вивести війська з Донбасу, після чого "призупиняться військові дії", а також відкриється перспектива для обговорення подальшого довгострокового врегулювання в Україні.

Однак у заяві помічника Путіна є обмовка по Фрейду, наголошує Тихий. І видало його лише одне слово.

"Для тих, хто знає російську мову, це справжня обмовка по Фрейду з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися". Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", – акцентував речник українського Міністерства закордонних справ.

Раніше помічник Путіна Ушаков закликав до "евакуації Києва" на 9 травня. У Кремлі вчергове пригрозили "ударами відплати" в разі атак під час оголошеного Росією одностороннього "перемирʼя". Примітно, що Україна запровадила режим тиші з 6 травня, але РФ продовжила бити по мирних містах та вбивати українців.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україна не раз пропонувала Росії припинити вогонь. Для росіян же важливо спокійно провести парад і повернутися до війни. Глава держави додав, що Україна "не рекомендує" представникам близьких до Росії держав бути в Москві в ці дні.

