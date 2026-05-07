Москва викликала посла Вірменії після візиту Зеленського до Єревана

Після приїзду Зеленського Москва звинуватила Єреван у наданні йому "трибуни".

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Вірменії Гургена Арсеняна після візиту президента України Володимира Зеленського до Єревана.

У заяві МЗС РФ йдеться, що для Москви "категорично неприйнятно" надання українському президенту майданчика у Вірменії "в рамках заходів під егідою ЄС". Російська сторона також заявила про "справедливе обурення" через відсутність, на її думку, належної реакції офіційного Єревана на заяви Зеленського.

У російському відомстві стверджують, що йдеться про "терористичні погрози на адресу Росії", які пролунали під час заходів у Вірменії. У Москві також заявили, що вважають позицію вірменської влади такою, що не відповідає "партнерському характеру російсько-вірменських відносин".

Візит Зеленського до Вірменії

Зазначимо, 4 травня в Єревані Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Президент України подякував вірменському прем'єру за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти та привітав вірменську сторону з проведенням заходу. Як зазначається в публікації, це був перший візит українського президента до Вірменії за останні 24 роки.

Раніше Нікол Пашинян заявляв про намір Вірменії поглиблювати співпрацю з Європейським союзом і зазначав, що зближення з ЄС відповідає інтересам країни.

Також повідомлялося, що вірменський прем'єр не візьме участі в параді 9 травня в Москві. У пресслужбі глави уряду пояснили це початком парламентської виборчої кампанії у Вірменії.

