ДНК показала, що один із представників стародавніх людей, який жив близько 8500 років тому, розділив близько 6% своєї ДНК з європейськими мисливцями-збирачами.

Стародавні мисливці-збирачі з Європи могли перетнути Середземномор'я і потрапити до Північної Африки близько 8500 років тому, згідно з новим дослідженням.

Стародавня ДНК, зібрана з останків людей кам'яного віку зі східного регіону Магрибу, який охоплює Туніс і північно-східний Алжир, показала, що вони могли походити, частково, від європейських мисливців-збирачів, згідно зі статтею, опублікованою в журналі Nature.

Ці результати є першим чітким генетичним доказом контакту між ранніми європейськими та північноафриканськими популяціями, вказуючи на те, що європейські мисливці-збирачі кам'яного століття і північноафриканці могли взаємодіяти більше, ніж ми спочатку припускали.

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"Кілька десятиліть тому деякі біологічні антропологи припустили, що європейські та північноафриканські мисливці-збирачі вступили в контакт, ґрунтуючись на морфологічному аналізі скелетних рис. У той час ця теорія здавалася занадто спекулятивною. Однак 30 років потому наші нові геномні дані підтвердили ці ранні гіпотези. Це справді захоплююче", - сказав співавтор дослідження Рон Пінхасі, еволюційний антрополог із Віденського університету.

Як зазначає Live Science, кам'яна доба почалася з використання кам'яних знарядь близько 3 мільйонів років тому (до появи сучасних людей) і закінчилася близько 5000 років тому в деяких частинах Північної Африки та Європи з появою металевих знарядь і ранніх цивілізацій. Протягом кам'яного віку люди в Європі та Північній Африці здебільшого жили як мисливці-збирачі, поступово переходячи до сільського господарства та більш складних суспільств у неоліті, або новому кам'яному віці, що стався приблизно між 10 000 і 2000 роками до н. е.

Важливо, що досі археологи не знали багато чого про перехід до землеробства в Північній Африці, оскільки більшість геномних даних було отримано з місць на крайньому заході Магрибу (сучасне Марокко). Співавтор дослідження Девід Райх, популяційний генетик з Гарвардської медичної школи заявив:

"Не було особливої історії про Північну Африку. Це була величезна діра".

Цікаво, що попередні дослідження в західному Магрибі показали, що у людей у цій області був високий рівень європейського хліборобського походження - генетично відмінного від мисливців-збирачів, який сягав 80% у деяких популяціях через переміщення хліборобів через Гібралтарську протоку близько 7000 років тому.

Нове дослідження показало, що у людей східного Магрибу було порівняно мало європейського хліборобського походження, натомість вони залишалися доволі генетично ізольованими - за дивовижним виключенням деяких більш ранніх впливів європейських мисливців-збирачів.

Археологи проаналізували ДНК з кісток і зубів дев'яти осіб, які жили між 6000 і 10 000 років тому в Східному Магрибі. ДНК показала, що один із представників стародавніх людей, який жив близько 8500 років тому, розділив близько 6% своєї ДНК з європейськими мисливцями-збирачами. Це говорить про те, що мисливці-збирачі могли перетнути Середземне море на човнах, можливо, на довгих дерев'яних каное.

Сліди вулканічного скла або обсидіану з Пантеллерії, острова в Сицилійській протоці, також були знайдені на одній з ділянок, що вказує на те, що ці мисливці-збирачі могли зупинятися на кількох островах під час своєї подорожі через море.

Цікаво, що ДНК також показала, що в цьому регіоні було дуже мало європейських предків-землеробів, всього близько 20%. Це свідчить про те, що східний Магриб був набагато стійкішим у генетичному і культурному відношенні порівняно із західним Магрибом, що підтверджується попередніми археологічними відкриттями, згідно з якими землеробство було повністю прийняте у східному Магрибі тільки після приблизно 1000 р. до н.е.

Новини про стародавніх людей

Більшість доісторичних європейців мали темну шкіру, волосся та очі ще в залізному віці, близько 3000 років тому, показують нові дослідження. Вчені виявили, що гени, які спричиняють світлішу шкіру, волосся та очі, з'явилися в ранніх європейців лише близько 14 000 років тому, на пізніх стадіях палеолітичного періоду, також відомого як "стародавній кам'яний вік". Але ці світлі риси були лише спорадичними до відносно недавнього часу.

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