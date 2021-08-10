У NASA повідомили про затримку із виготовленням скафандрів для космонавтів.

Космічна агенція NASA не встигне відправити астронавтів на Місяць у 2024 році в рамках місії "Артеміда".

Як повідомляється в звіті офісу генерального інспектора NASA, затримка спричинена недостатнім фінансуванням, впливом пандемії коронавірусу, а також технічними складнощами.

Зокрема, в NASA повідомили про затримку із виготовленням скафандрів для космонавтів. Очікується, що скафандри будуть готові до польоту не раніше квітня 2025 року.

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Окрім цього, затримки спостерігаються і в процесі розробки ракети Space Launch System та пілотованої капсули Orion, у якій перебуватимуть астронавти.

У відповідь на публікацію звіту засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що вони могли б за потреби розробити скафандри.

Повернення американців на Місяць

NASA планувала реалізувати програму Artemis ("Артеміда") у 2024 році - агентство розраховувало вперше в історії відправити на місяць жінку.

Передбачається, що для польоту на місяць буде використовуватися корабель Orion (розробляється компаніями Lockheed Martin і Airbus Defence and Space) і важка ракета нового комплексу SLS.

За планами розробників, на момент свого запуску SLS стане найпотужнішою ракет серед усіх, що сьогодні знаходяться в експлуатації.

Вже цього року NASA розраховує провести тестовий безпілотний пуск SLS і Orion на орбіту, а в 2023 році – провести політ з астронавтами.

У разі успішної реалізації програми це буде друга місячна прогулянка за півстоліття (астронавт Харрісон Шмітт пробув на Місяці 75 годин 1 хвилину в 1972 році).

Автор: Олександр Топчій