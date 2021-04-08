У США випробовують місячний корабель / NASA

Американське космічне агентство NASA випробовує макет космічного корабля Orion, який має доставити людей на місяць в рамках місії «Артеміда».

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Інженери кинули повнорозмірний макет корабля у воду, щоб оцінити можливості його приводнення в океані.

Як повідомляється в Twitter-акаунтах NASA, випробування були успішними.

NASA
NASA

Повернення американців на місяць

  • NASA реалізує програму "Артеміда" - в 2024 році агентство розраховує вперше в історії відправити на Місяць жінку.
  • Передбачається, що для польоту на місяць буде використовуватися корабель Orion (розробляється компаніями «Локхід Мартін» і Airbus Defence and Space) і важка ракета нового комплексу SLS.
  • Вже цього року NASA розраховує провести тестовий безпілотний пуск SLS і Orion на орбіту, а у 2023 році – провести політ з астронавтами.

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Автор: Дмитро Захаров