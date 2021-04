Американське космічне агентство NASA випробовує макет космічного корабля Orion, який має доставити людей на місяць в рамках місії «Артеміда».

Інженери кинули повнорозмірний макет корабля у воду, щоб оцінити можливості його приводнення в океані.

Як повідомляється в Twitter-акаунтах NASA, випробування були успішними.

3...2...1... release! 🌊



An exact duplicate of the @NASA_Orion spacecraft makes a splash as it is dropped from 7 feet above the Hydro Impact Basin at @NASA_Langley. The data will be evaluated to prepare for splashdown of a crewed Orion for #Artemis II: pic.twitter.com/srt8D8rmug