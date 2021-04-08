NASA впустило у воду прототип місячного корабля Orion (фото, відео)

Інженери кинули повнорозмірний макет корабля у воду, щоб оцінити можливості його приводнення в океані.

Американське космічне агентство NASA випробовує макет космічного корабля Orion, який має доставити людей на місяць в рамках місії «Артеміда». Читайте такожГелікоптер NASA витримав люті нічні морози на Марсі (фото) Інженери кинули повнорозмірний макет корабля у воду, щоб оцінити можливості його приводнення в океані. Як повідомляється в Twitter-акаунтах NASA, випробування були успішними. 3...2...1... release! 🌊



An exact duplicate of the @NASA_Orion spacecraft makes a splash as it is dropped from 7 feet above the Hydro Impact Basin at @NASA_Langley. The data will be evaluated to prepare for splashdown of a crewed Orion for #Artemis II: pic.twitter.com/srt8D8rmug — NASA (@NASA) April 6, 2021 Повернення американців на місяць NASA реалізує програму "Артеміда" - в 2024 році агентство розраховує вперше в історії відправити на Місяць жінку.

Передбачається, що для польоту на місяць буде використовуватися корабель Orion (розробляється компаніями «Локхід Мартін» і Airbus Defence and Space) і важка ракета нового комплексу SLS.

Вже цього року NASA розраховує провести тестовий безпілотний пуск SLS і Orion на орбіту, а у 2023 році – провести політ з астронавтами. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

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