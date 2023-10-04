В результаті реверс-інжинірингу був встановлений дивовижний список інгредієнтів, які були додані в старовинні будівлі.

Багато науковців вже давно досліджують стародавні будівлі в надії зрозуміти, як вони змогли зберегтися до наших днів.

Так, в результаті реверс-інжинірингу був встановлений дивовижний список інгредієнтів, які були додані в старовинні будівлі. Зокрема, стародавні люди додавали такі матеріали, як кора дерев, вулканічний попіл, рис, пиво і навіть сечу, пише AP.

Археолог з Університету Вікторії в Канаді Джон Олесон зазначив, що навіть в гаванях, де морська вода століттями руйнувала конструкції, можна знайти бетон "практично таким, яким він був, коли його заливали 2000 років тому".

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Згідно з записами стародавніх архітекторів, таких як Вітрувій, давньоримські будівельники змішували такі матеріали, як обпалений вапняк та вулканічний пісок з водою та гравієм, створюючи хімічні реакції, що зв'язують все разом.

Зараз науковці вважають, що вони знайшли ключову причину, чому римський бетон утримує конструкції протягом тисячоліть: стародавній матеріал має незвичайну здатність до самовідновлення. Як саме, поки не ясно, але дослідники починають знаходити підказки.

Фахівці припустили, що ця сила походить від шматочків вапна, хоча раніше вони вважали, що ці шматки є ознакою того, що римляни недостатньо добре змішували матеріали.

Тепер, проаналізувавши зразки бетону з Прівернума - стародавнього міста поблизу Риму - науковці виявили, що шматки можуть сприяти "самовідновленню" матеріалу. Коли утворюються тріщини, вода може просочуватися в бетон. Ця вода активує залишки вапна, викликаючи нові хімічні реакції, які можуть заповнити пошкоджені ділянки.

Однак Мері Джексон, геолог з Університету штату Юта, має іншу думку. Її дослідження показали, що секрет може полягати у вулканічних матеріалах, які використовували римляни. Будівельники збирали вулканічні породи, що залишилися після вивержень, і змішували їх з бетоном. За словами Джексон, цей природно реактивний матеріал з часом змінюється в міру взаємодії з елементами, що дозволяє йому закривати тріщини, що утворюються, і це дійсно геніально.

Крім того, в Копані - місті майя в Гондурасі, скульптури і храми з вапняку залишаються неушкодженими навіть після більш ніж 1000 років впливу спекотного і вологого середовища. І згідно з дослідженням, секрет довговічності цих структур може полягати в деревах. Науковці з'ясували, що муляри майя могли використовувати у вапняній суміші екстракти місцевих дерев чукум і джіоте. Шляхом дослідження вони з'ясували, що така штукатурка особливо стійка до фізичних і хімічних пошкоджень.

Вчені з'ясували, що шматочки органічного матеріалу з соку дерева включилися в молекулярну структуру гіпсу. Таким чином, штукатурка майя змогла імітувати міцні природні структури, такі як морські черепашки і шипи морських їжаків, і запозичити частину їх міцності.

Дослідження виявили, що в стародавні структури будівельних матеріалів були додані всілякі природні матеріали: фруктові екстракти, молоко, сир, пиво і навіть гній і сеча. А розчин, який утримує деякі найвідоміші споруди Китаю, включаючи Велику стіну та Заборонене місто, містить сліди крохмалю з клейкого рису.

Також згідно з дослідженнями у вологих районах Індії стародавні будівельники використовували місцеві трави, які допомагають конструкціям справлятися з вологою. У будівлі, які зводили вздовж узбережжя, вони додали неочищений цукор, нерафінований цукор, який допомагав захистити стіни від шкідливого впливу солі. А в районах з більшим ризиком землетрусів вони використовували надлегкі "плаваючі цеглини", виготовлені з рисового лушпиння. Науковці зробили висновок, що стародавні індійські будівельники знали регіон, стан грунту і клімат і створювали будівельний матеріал відповідно до цього.

Інші відкриття науковців

Наприкінці вересня стало відомо, що археологи знайшли в Африці свідоцтва існування дерев'яної споруди віком 476 тис. років. Якщо їх припущення правильні, то це буде найраніша відома дерев'яна конструкція з коли-небудь виявлених.

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