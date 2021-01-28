Недостатній захист даних може призвести до потрапляння їх в руки зловмисників під час витоку інформації.

Безкоштовними фінансовими програмами користуються 42% користувачів у всьому світі. Половина з них при цьому навіть не здогадується або не замислюється про можливий продаж їхніх даних третім особам.

Читайте такожНова шкідлива програма для Android поширюється через повідомлення WhatsAppПро це свідчать результати досліджень компанії ESET.

Фахівці попереджають про важливість контролювати доступ безкоштовних програм до особистої інформації:

«Сьогодні доступно багато безкоштовних програм з різним функціоналом - від базових будильників і ліхтариків до фітнес-додатків, ігор і фоторедакторів. Однак у разі відсутності плати за використання програм розробники зазвичай отримують дохід від реклами, моніторингу дій і продажу даних або збору інформації для поліпшення функцій програми», – йдеться в повідомленні компанії.

Чим небезпечні безкоштовні програми

Безкоштовні програми можуть збирати ім'я користувача, його вік і адресу, інформацію про звички під час перегляду та витрати грошових коштів, списки контактів, а також місцезнаходження.

Потім власники таких додатків можуть продавати зібрані дані третім особам, серед яких, як правило, інші фінансові та технічні компанії, маркетингові та рекламні організації, які використовують цю інформацію для таргетованої реклами.

Загрозу безпеці даних також становлять уразливості системи програми, які кіберзлочинці можуть використовувати для атак.

Крім цього, поширеним серед зловмисників є створення підроблених або шкідливих програм, які намагаються обманом змусити користувачів передати платіжні реквізити та облікові дані, або заразити пристрої.

«Вам потрібно знати, хто і до якої інформації про вас може мати доступ, а також про надійність зберігання зібраних даних. Недостатній захист даних у фінансових додатках може призвести до потрапляння їх в руки зловмисників під час витоку інформації. Потім хакери можуть продавати персональну інформацію в даркнеті (нелегальна мережа, доступ до якої здійснюється через спеціальні браузери) іншим кіберзлочинцям, які можуть використовувати вкрадені дані для отримання позик або надання підробленої податкової декларації. Також особиста інформація може застосовуватися в фішингових атаках для виманювання банківських даних», - зазначили в ESET.

Як убезпечити особисті дані: рекомендації

Завантажуйте програми з офіційних магазинів . В першу чергу важливо обмежити обсяг даних, які ви передаєте постачальникам програмного забезпечення, а також використовувати тільки перевірені програми. Для цього слід завантажувати додатки з офіційних магазинів, таких як Google Play та App Store.

. В першу чергу важливо обмежити обсяг даних, які ви передаєте постачальникам програмного забезпечення, а також використовувати тільки перевірені програми. Для цього слід завантажувати додатки з офіційних магазинів, таких як Google Play та App Store. Перевіряйте інформацію про програму . Перед завантаженням бажаної програми необхідно пошукати в Інтернеті інформацію про неї, наприклад, відгуки попередніх користувачів, які допоможуть дізнатися про методи обробки даних розробником. Також рекомендується ознайомитися з політикою конфіденційності даних, щоб дізнатися про подальші дії постачальника програми за наданою інформацією.

. Перед завантаженням бажаної програми необхідно пошукати в Інтернеті інформацію про неї, наприклад, відгуки попередніх користувачів, які допоможуть дізнатися про методи обробки даних розробником. Також рекомендується ознайомитися з політикою конфіденційності даних, щоб дізнатися про подальші дії постачальника програми за наданою інформацією. Контролюйте дозволи . Ще одним важливим кроком для безпеки даних є перевірка дозволів, які ви вже надали завантаженим додаткам, в налаштуваннях свого смартфона. Особливу увагу варто звертати на програми, які відправляють запит на доступ до місця розташування, особистої інформації або списками контактів.

. Ще одним важливим кроком для безпеки даних є перевірка дозволів, які ви вже надали завантаженим додаткам, в налаштуваннях свого смартфона. Особливу увагу варто звертати на програми, які відправляють запит на доступ до місця розташування, особистої інформації або списками контактів. Використовуйте безпечні мережі Wi-Fi . Для доступу до фінансових програм використовуйте перевірені точки Wi-Fi, які захищені надійним паролем.

. Для доступу до фінансових програм використовуйте перевірені точки Wi-Fi, які захищені надійним паролем. Підберіть складні паролі для облікових записів . Одним з базових правил безпеки даних є використання надійного та унікального пароля, який містить великі й малі літери, символи та цифри.

Компанія ESET – провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині та на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН