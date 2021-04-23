Зміни в раціоні, зокрема популярна тенденція відмови від хліба, йодованої солі та зменшення споживання продуктів тваринного походження, які містять йод, можуть сприяти зниженню рівня йоду в організмі.

Нестача йоду в організмі вагітної загрожує її майбутній дитині неврологічними порушеннями.

Про це свідчить невелике пілотне дослідження, проведене Університетом Південної Австралії (UniSA), пише 24 канал з посиланням на MDPI.

Читайте такожЩосьомий новонароджений схильний до ризику ураження мозку через дефіциту йоду - ЮНІСЕФ

Зміни в раціоні, зокрема популярна тенденція відмови від хліба, йодованої солі та зменшення споживання продуктів тваринного походження, які містять йод, можуть сприяти зниженню рівня йоду в організмі. Це небезпечно для вагітних жінок, особливо для їхніх дітей.

Науковці дослідили рівні йоду у 31 веганки й вегетаріанки та у 26 "всеїдних" жінок. Результати аналізу сечі показали 44 мкг / л йоду в групі вегетаріанок та веганок. Натомість у жінок, які їли м'ясо, рівень йоду в сечі становив 64 мкг / л.

Цікаво, що жодна з груп не наблизилася до рекомендованих норм ВООЗ – 100 мкг на день.

Учасниці з обох груп, які вживали рожеву або гімалайську сіль замість йодованої, мали серйозний дефіцит йоду (в середньому 23 мкг / л).

Дієтологиня та дослідниця з UniSA Джейн Уітбред заявила, що достатня кількість йоду необхідна для інтелектуального розвитку плоду.

"Було доведено, що слабкий або помірний дефіцит йоду впливає на розвиток мовлення, пам'ять і швидкість розумової обробки. Під час вагітності потреба в йоді збільшується, і рекомендується приймати 150 мкг на добу до зачаття і впродовж всієї вагітності. На жаль, більшість жінок не приймають добавки йоду до зачаття. Важливо вживати достатню кількість йоду, особливо в репродуктивному віці", – заявила вона.

За словами пані Уітбред, чверть жінок з дослідження повідомили про використання рожевої солі, яка містить незначний рівень йоду. Інша проблема полягає в тому, що молоко на рослинній основі теж має низький рівень цієї речовини. Але разом з тим, у веганок та вегетаріанок був вищий рівень заліза, магнію, вітаміну С, фолієвої кислоти і клітковини. Оскільки вони більше вживають соєвих та цільнозернових продуктів, а також бобових і листових овочів.

Продукти, які містять багато йоду

цільнозерновий хліб,

йодована сіль,

морепродукти та морські водорості,

яйця,

молочні продукти.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко