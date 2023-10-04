Цього року вийшов казус з оголошенням лауреатів. Справа в тому, що Королівська академія наук Швеції помилково завчасно відправила ЗМІ лист з іменами переможців.

Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим, які брали участь у відкритті і синтезуванні квантових точок. Лауреатами стали американці Мунгі Бавенді і Луїс Брюс, а також росіянин Олексій Єкімов, який вже 14 років працює в США.

Премія присуджена за "відкриття і синтез квантових точок - частинок настільки малих, що їх розмір визначає їх властивості".

Як говориться в заяві Королівської академії, наночастинки і квантові точки використовують в світлодіодних лампах і телевізійних екранах, а також можуть застосовуватися для орієнтації хірургів при видаленні ракових пухлин.

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Нагадаємо, минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали вчені з США Каролін Бертоцці і Баррі Шарплесс, а також датчанин Мортен Мелдал. Премія була присуджена за розвиток методів клік-хімії.

Цього року вийшов казус з оголошенням лауреатів. Справа в тому, що Королівська академія наук Швеції помилково завчасно відправила ЗМІ лист з іменами переможців. І вони вийшли в пресі за кілька годин до офіційного оголошення. Незабаром після цього представники Академії наук поспішили запевнити ЗМІ, що рішення про премію цього року з хімії ще не ухвалено. "Це помилка Королівської академії наук Швеції... Рішення ще не прийнято. Переможці не визначені", - заявив голова Нобелівського комітету з хімії Джоан Аквіст.

Бі-бі-сі зазначило, що витоки інформації про Нобелівську премію трапляються вкрай рідко, оскільки Королівська академія докладає всіх зусиль, щоб імена лауреатів були в таємниці до оголошення, а список номінантів тримається в секреті 50 років після оголошення переможця.

Нобелівська премія-2023

Наприкінці вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може отримати цього року Нобелівську премію миру.

Крім Зеленського в фаворитах російський опозиційний політик Олексій Навальний.

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