Генетичний матеріал був витягнутий з глиняної цегли, який використовувався при будівництві королівського палацу в стародавньому місті Калху.

Стародавня ДНК була витягнута з 2900-річної глиняної цеглини. Це потенційно відкриває нові способи вивчення життя минулих поколінь, пише Sky News.

Дослідження було проведено на будівельному матеріалі з палацу короля Ашшур-назір-апала ІІ в стародавньому місті Калху, який знаходився на території сучасного Північного Іраку.

Після секвенування виділеної ДНК експерти виділили 34 групи рослин, включаючи березу та капусту. Це перший випадок, коли був зроблений такий прорив. Доктор Троелс Арболл із Копенгагенського університету назвав цеглу "капсулою часу біологічного різноманіття".

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Вважається, що генетичний матеріал зберігся завдяки тому, що цегла ніколи не обпалювалася, її залишали сохнути природним шляхом після того, як була зроблена з глини та інших матеріалів, таких як солома і гній тварин.

Цегла датується періодом між початком робіт із будівництва палацу, нині відомого як Північно-західний палац у Німруді, у 879 року до нашої ери, і завершенням робіт у 869 році до н. е. У даний час вона зберігається в Національному музеї Данії.

Хоча в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Scientific Reports, детально описані лише рослини, вчені вважають, що ДНК тварин і комах можна витягти за допомогою одних і тих же методів.

Рослинний матеріал був вилучений шляхом адаптації методів, які раніше використовувалися для інших пористих матеріалів, таких як кістки.

Глиняні матеріали майже завжди присутні на археологічних пам'ятках різних епох у всьому світі, що робить їх потенційно багатим джерелом для подальших досліджень ДНК.

Перший автор дослідження, доктор Софі Лунд Расмуссен із Оксфордського університету, сказала, що команда була "в повному захваті" від отриманих результатів і потенціалу майбутніх відкриттів.

Нобелівська премія за дослідження в галузі генетики

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році лауреатом Нобелівської премії в області фізіології і медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо.

Серед іншого, він першим секвенував (частково розшифрував) геном неандертальця і став першовідкривачем одного з предків сучасних людей - Денисовської людини. Також шведський вчений розвинув методи виділення, очищення та аналізу стародавніх ДНК.

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