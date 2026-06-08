У Швейцарії знайшли легендарний затоплений міст віком 1700 років

Споруда, яку шукали десятиліттями, була частиною шляху, який з’єднував Італію з Рейном.

Швейцарські дайвери знайшли легендарний міст римської доби, місцезнаходження якого дослідники намагалися встановити протягом багатьох років - імовірно, це єдиний у своєму роді міст на пальових опорах, що зберігся донині, пише Interesting Engineering.

Під час підготовки до будівництва нового мосту через річку Ааре археологи, яких залучило Кантональне археологічне управління, проводили стандартні дослідження поблизу міста Золотурн у Швейцарії – району, який давно привертав увагу науковців.

Дослідники припускали, що саме в цьому місці колись знаходилася опора мосту на дерев’яних палях. Археологів особливо цікавила ця територія через її "стратегічне розташування" та роль на важливому трансальпійському торговельному й військовому маршруті.

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Коли розпочалася підготовка до будівельних робіт, археологи Кантонального археологічного управління кілька разів занурювалися під воду, орієнтуючись на старі свідчення про наявність у річці "дерев’яних стовпів", йдеться у статті.

Під час одного із занурень вони виявили поблизу мосту Венгі в Золотурні ряд дерев’яних паль.

Палі довжиною трохи менш як два метри були розташовані за напрямком течії річки й стали першим фізичним підтвердженням існування такого типу мостової опори.

Після аналізу деревини та залишків конструкції археологи підтвердили існування мосту, датували його IV століттям нашої ери та встановили, що він був пов’язаний із розвитком міста як каструму – укріпленого римського поселення.

Ключова опора

За даними LBV, цей міст був частиною важливої дороги, що з’єднувала Італію з Рейном. Частини цього шляху вже раніше знаходили по обидва боки річки, що й підштовхнуло дослідників до висновку: тут обов’язково мав існувати міст для переправи.

Протягом багатьох років археологи припускали, що у руслі річки поблизу Золотурна можуть зберігатися залишки пальової мостової опори. До такого висновку їх підштовхнули особливості місцевого ландшафту.

У районі міста річка Ааре звужується, що допомогло дослідникам приблизно визначити місце можливого будівництва мосту.

Історична назва міста – Salodurum – є латинізованою формою кельтського топоніма, який означає "звуження річки" або "брама хвиль". До цього часу жодних матеріальних доказів існування мосту не знаходили – були лише давні згадки про "дерев’яні палі" під водою.

Раніше вже було відомо, що римляни заселили цей регіон між I та III століттями нашої ери. А в IV столітті через нестабільність і військові загрози тут звели оборонні стіни, перетворивши поселення на укріплений пункт.

На думку дослідників, цей міст став символом імперії, яка намагалася захиститися від майбутнього занепаду.

Система оборони Риму

Як пояснює Arkeonews, каструм був не просто міською стіною, а цілою оборонною системою.

Сьогодні Золотурн – мальовниче швейцарське місто, але в римську епоху воно мало стратегічне значення завдяки розташуванню на річці Ааре. Регіон був добре розвинений і входив до мережі імперських шляхів.

Римляни побудували цю мостову опору, щоб посилити контроль над важливою переправою та запобігти значним втратам.

Археологи зазначають, що залишки поселення під сучасним бароковим центром міста свідчать: римляни свідомо обрали це місце через його стратегічну важливість.

Через те, що 1700-річна деревина швидко руйнується при контакті з повітрям, будівельні роботи не зачіпатимуть унікальні палі, які залишаться під водою.

Таким чином, залишки мосту й надалі спочиватимуть на дні річки, зберігаючи пам’ять про переломний період історії Римської імперії.

Археологи планують продовжити дослідження мосту. Як зазначає Heritage Daily, вони сподіваються отримати нові дані про технології римського будівництва та роль цієї переправи у величезній транспортній мережі, яка поєднувала Середземномор’я та Північну Європу.

Інші історичні знахідки

Нагадаємо, у Римі підлітки натрапили на стародавню споруду, що була під їх школою – це була вілла II століття. Державний науковий ліцей імені Камілло Кавура знаходиться поруч із Колізеєм, де раніше розміщувалася католицька місіонерська громада. Район має величезне значення в римській історії, оскільки тут жили такі діячі, як Цицерон, Помпей та Октавіан Август.

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