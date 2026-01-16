Американська компанія відкрила бронювання перших готельних номерів на Місяці

Будівництво може розпочатися вже у 2029 році.

Заможні шукачі пригод тепер можуть забронювати відпустку на Місяці. Стартап із Каліфорнії планує відкрити готель на супутнику Землі до 2032 року, пише Space.

Зазначається, що охочим стати одними з перших гостей доведеться внести чималий депозит - 1 000 000 доларів. Компанія Galactic Resource Utilization Space (GRU) стверджує, що йдеться про "першу в історії постійну споруду за межами Землі".

Компанія GRU, яка заснована випускником Берклі Скайлером Чаном, 12 січня запустила сайт для бронювання та оприлюднила деталі архітектури майбутнього готелю. У заяві зазначається, що для дотримання амбітних строків буде використано "власну систему житлових модулів і автоматизований процес перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції". Початок будівництва запланований на 2029 рік, але за умови отримання регуляторних дозволів.

Відео дня

Очікується, що першими клієнтами стануть учасники попередніх комерційних космічних польотів, а також заможні молодята, які шукають "космічний" медовий місяць. У GRU вважають, що саме туризм є ключем до запуску місячної економіки й забезпечує "найшвидший шлях для людства до міжпланетного майбутнього".

"Ми живемо в переломний момент, коли справді можемо стати міжпланетним видом ще за нашого життя", - заявив Чан.

За його словами, у разі успіху проєкту "мільярди людей народжуватимуться на Місяці та Марсі й зможуть побачити красу місячного та марсіанського життя".

Зазначається, що Скайлеру Чану 21 рік і він має диплом з електротехніки та комп’ютерних наук Каліфорнійського університету в Берклі. Ідею місячного готелю він розробив у межах стартап-акселератора Y Combinator. Чан також повідомив, що залучив фінансування від інвесторів, пов’язаних зі SpaceX та Anduril – компанією, яка розробляє автономні оборонні системи.

У статті йдеться, що створення постійної бази на Місяці є частиною бачення розширення присутності США в космосі, яке просуває новий адміністратор NASA Джаред Айзекман за підтримки президента Дональда Трампа. Чан сподівається, що GRU зможе відіграти роль у втіленні цих планів.

Компанія також опублікувала аналітичний документ, у якому викладено стратегію розширення присутності людства на Місяці – від елітного готелю до ширшого поселення.

"Я був одержимий космосом із дитинства. Я завжди мріяв стати астронавтом і почуваюся неймовірно щасливим, що можу займатися справою всього життя", - сказав Чан.

Капсула для космічного туризму

Нагадаємо, що у 2024 році американська компанія надвисокогірного туризму Space Perspective представила тестову капсулу для космічного корабля Neptune. Тоді йшлося, що цей корабель зможе транспортувати мандрівників на самий край космосу до 2025 року.

За даними компанії, це буде найбільший космічний корабель для людини діаметром 4,9 метри з місцями для восьми пасажирів і капітана. Також у компанії заявляли, що для зручності пасажирів планують організувати коктейль-бар, туалет та Wi-Fi. Подорож триватиме шість годин, а ціна квитка становитиме 125 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: