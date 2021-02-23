Користувачами Facebook є 59% жителів країни.

На початку 2021 року 51% українців в якості джерела інформації віддають перевагу Інтернету, тоді як телебаченню - 44%. Радіо і пресі віддають перевагу лише 2% жителів України.

Читайте такожСтворено неофіційну версію соцмережі Clubhouse для AndroidПро це свідчать дані опитування компанії Research&Branding Group.

Таким чином, в Україні вперше кількість тих, хто читає новини у мережі Інтернет, перевищило число тих, хто дивиться їх на телебаченні.

В Україні користувачами Facebook є 59% жителів країни. У трійку найпопулярніших соцмереж входять також YouTube (43%) і Instagram (30%).

Стрімко нарощує свою популярність Telegram (17%), число користувачів якого з 2018 року зросло втричі, тоді як число користувачів однокласників (5%) і Вконтакте (3%) з 2018 року в Україні істотно скоротилося. Також кожен двадцятий українець (6%) є в Twitter.

Найбільш популярним месенджером в Україні є Viber (57% користувачів). У трійку лідерів також входять Facebook messenger (37%) і Telegram (20%). Майже кожен десятий українець користується What's up (9%) і Scype (8%).

Відзначається, що в країні тільки чверть жителів (25%) не використовують чати/канали месенджерів в якості джерела інформації.

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Автор: УНІАН