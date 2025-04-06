У багатьох були травми на кістках, нанесені такою зброєю, як списи, кинджали і мечі.

Останки близько 150 римських солдатів були виявлені під футбольним полем в австрійській столиці Відні, що вказує на те, що в першому або другому столітті нашої ери там сталася запекла битва з німецькими воїнами.

Як пише Live Science, робітники виявили останки в братській могилі під спортивним майданчиком у південному районі міста Зіммерінг під час реконструкції. Останки були ретельно вивчені, і про знахідку було оголошено міською владою.

Згідно із заявою, у братській могилі були винятково чоловіки, деякі з яких були поховані у відмітних обладунках і зброї, які вказували на те, що вони були римськими солдатами. У багатьох були травми на кістках, нанесені такою зброєю, як списи, кинджали і мечі, що вказувало на те, що їхня смерть була викликана боєм.

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Цікаво, що відкриття припускає, що солдатів було вбито під час бою з німецькими воїнами вздовж північного кордону Римської імперії, яка була відома як Німецький лімес. Місце масового поховання розташоване всього за кілька кілометрів від Віндобони, яка зараз знаходиться в центрі Відня і яка була великим римським військовим фортом до німецьких вторгнень у п'ятому столітті.

Археологи заявили, що відкриття масового поховання є особливо важливим, оскільки римляни часто кремували своїх померлих, і тому римські поховання з трупоположением того часу трапляються рідко. Крістіна Адлер-Вьольфльфль, голова археологічного відділу міста, заявила:

"У Римській імперії існували суворі ритуали поховання і точні правила, яких необхідно було дотримуватися навіть після смерті. Оскільки кремації були звичайним явищем у європейських частинах Римської імперії на той час, близько 100 р. н. е., поховання тіл є абсолютним винятком".

Дослідження засвідчили, що в масовому похованні були винятково чоловіки, середній зріст яких становив близько 1,7 метрів - на кілька сантиметрів вищий, ніж у середнього римського легіонера, але німецькі воїни були приблизно такого ж зросту. Зазначається, що вони були поховані в невпізнанному порядку або фізичній орієнтації і, згідно з аналізом їхніх кісток і зубів, загалом були в доброму здоров'ї до своєї насильницької смерті.

"Пошкодження кісток явно викликані бойовими діями. За розташуванням скелетів і тим, що це виключно чоловічі рештки, можна виключити, що місце знахідки пов'язане з військовим госпіталем або чимось подібним, або що причиною смерті стала епідемія", - сказала Мікаела Біндер, біоархеолог з археологічної фірми Novetus, з якою місто уклало контракт на дослідження знахідки.

Цікаво, що тисячі римських солдатів були розміщені у форті Віндобона в період його розквіту в третьому столітті н.е., а в прилеглому поселенні проживало близько 20 000 осіб. Збереглося кілька письмових свідчень про битви римських солдатів з німецькими воїнами вздовж кордону, але масове поховання є першим фізичним доказом бойових дій у цей час і в цьому місці.

Міська влада заявила, що масове поховання могло бути спричинене великою битвою в цьому районі, яку потім римляни використали як привід для розширення оборони форту і гарнізону солдатів.

Археологи все ще аналізують останки з масового поховання і численні артефакти, знайдені там: кинджал, частини обладунків і цвяхи від взуття. Дослідники сподіваються, що аналіз давньої ДНК та ізотопний аналіз кісток дадуть змогу більше дізнатися про походження та умови життя похованих там солдатів.

Новини археології

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Дослідження показують, що дизайн на прямокутному штампі напрочуд схожий на мотиви коня і вершника, відштамповані на металі церемоніального шолома, що був виявлений 1939 року в англосаксонському похованні на кораблі в Саттон-Ху на сході Англії.

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