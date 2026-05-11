У печері Техасу археологи натрапили на справжню 'капсулу часу', якій 6 500 років

Через сухість у повітрі дерево та шкіра вціліли тисячоліттями, хоча, за словами вчених, зазвичай вони гниють за кілька років.

В горах Техасу дослідники виявили унікальний набір доісторичної зброї та особистих речей стародавнього мисливця, повідомляє The New York Times.

Знахідка, вік якої сягає шести з половиною тисячоліть, включає метальник списа (атлатль), дротики та навіть прямий бумеранг.

Як зазначають дослідники, посушливий клімат печери дозволив зберегтися органічним матеріалам, які зазвичай згнивають за лічені роки. Окрім зброї, знайшли складену шкіру тварини вилорога, яка все ще зберігає оригінальне волосся та колір.

Відео дня

"Ми були просто приголомшені, бо я ніколи такого не бачив", – сказав Брайон Шредер, директор Центру досліджень Біг-Бенду, у коментарі для видання.

На його думку, такі знахідки роблять минуле менш абстрактним.

Стало відомо, що печера слугувала стародавньою "майстернею" з ремонту спорядження. Але більшість знайдених предметів були пошкоджені.

За результатами дослідження, мисливці зупинялися там на нічліг, розпалювали вогнище та лагодили свій інвентар.

Цікавою знахідкою стали дерев’яні наконечники-вставки. Вчені припускають, що стародавні мисливці використовували їх як "хімічну зброю" – змащували отрутою, щоб гарантовано вразити ціль

Наразі аналіз артефактів триває. Планується проведення ДНК-експертизи знайдених поруч скам'янілих фекалій, щоб дізнатися більше про дієту та походження людей, які користувалися цією зброєю.

Як зазначили у журналі Smithsonian, розкопки на цьому місці продовжуватимуться, адже печера зберігає сліди людської діяльності протягом останніх 13 000 років.

Інші новини археології

Раніше УНІАН писав про археологічну знахідку в Шотландії – штучний острів, який створили люди близько 5000 років тому в епоху неоліту. З'ясувалося, що ця споруда старіша за Стоунхендж і, ймовірно, мала важливе ритуальне або соціальне значення.