Науковці зазначають, що надихалися при його створенні морськими істотами, тож і діє він як справжній живий організм.

Вчені з Північно-Західного університету (Іллінойс, США), оголосили про розробку першого у своєму роді матеріалу, що діє як м'який робот.

Про це повідомили на сайті університету, а дослідження опублікували у науковому журналі Science Robotics, передає Громадське.

Крихітний робот має розмір всього у сантиметр та на 90% складається з води. Науковці зазначають, що надихалися при його створенні морськими істотами, тож і діє він як справжній живий організм.

Зокрема такий робот може "ходити" зі швидкістю людини, перекочуватись, підіймати й транспортувати предмети, видиратися на височини та навіть танцювати брейк-данс (щоб позбутись вантажу).

Автори дослідження зазначають, що робот рухається без складного обладнання, гідравліки чи електрики. Він активується світлом і рухається у напрямку зовнішнього обертового магнітного поля.

Дослідники зазначають, що секрет точності та відносно швидких рухів робота полягає в його наповненій водою структурі та вбудованому скелеті з феромагнітних нікелевих ниток. М'яка частина робота - це молекулярно спроектована мережа з частинами, які дозволяють йому реагувати на світло, утримувати або випускати воду всередині, а також мають достатню жорсткість, щоб швидко реагувати на магнітні поля.

Науковці використали хімічний синтез для програмування молекул у гідрогелі на реакцію на світло. Під впливом світла молекули робота стають гідрофобними (тобто відштовхують воду), в результаті чого молекули води виходять.

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Це дозволяє роботу рухатись, змінюючи положення кінцівок. Коли світло вимикається, молекули повертаються до початкового стану, і робот стає плоским. Але, як зазначають дослідники, він готовий у будь-який час до нового циклу активності під магнітним полем.

Автори дослідження кажуть, що їхній винахід може бути потенційно корисним у хімічному виробництві або ж у медицині. В майбутньому розмір робота планують значно зменшити, тож він міг би транспортувати "корисні вантажі" всередині організму.

"Врешті-решт ми хотіли б створити армію мікророботів, які могли б координовано виконувати складні завдання. Ми можемо змінювати їх молекулярно, щоб вони взаємодіяли одне з одним подібно зграї птахів або риб", - сказав професор Семюель Стапп.

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Автор: УНІАН