Орім головного розробника ChatGPT Microsoft забрала собі в команду й інших колишніх співробітників OpenAI.

Нещодавно звільнений зі стартапу OpenAI через "нещирість" Сем Альтман не повернеться на пост гендиректора на прохання ради директорів. І цьому є причина – творцеві ChatGPT запропонували, ймовірно, більш перспективну і високооплачувану посаду.

Видання The Verge повідомляє, що Альтман перейшов в Microsoft, де очолить "нову групу передових досліджень в області штучного інтелекту".

Джерело повідомляє, що окрім Альтмана Microsoft забрала собі в команду й інших колишніх співробітників OpenAI, включаючи співзасновника компанії Грега Брокмана. А OpenAI ставить на роль тимчасово виконуючого обов'язки гендиректора стартапу Еммета Шира – співзасновника платформи Twitch. Це вже третій гендиректор стартапу за останні три дні.

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Незабаром після звільнення Альтмана ЗМІ дізналися про те, що рада директорів почала переговори про повернення Альтмана під тиском Microsoft та інших інвесторів. Але колишній CEO поставив ультиматум: він повернеться тільки після відставки всього правління. В результаті члени керівництва так і не прийшли до рішення до встановленого терміну.

За повідомленням The New York Times, до відставки Альтман почав збирати зібрати гроші на проєкт з виробництва чіпів для потреб штучного інтелекту. Майбутня компанія з кодовою назвою Tigris повинна була конкурувати з Nvidia. Проєкт привернув увагу інвесторів та Microsoft.

Компанія OpenAI є головним гравцем на ринку генеративних мовних моделей, а можливо і штучного інтелекту в цілому. Їх головне творіння – "розумний" чат-бот ChatGPT, який викликав справжній фурор в IT-спільноті.

Однак тепер майбутнє OpenAI під питанням – величезну частину інвестицій в цей проєкт зробила Microsoft. Хоч корпорація запевняє, що "зберігає прихильність" партнерства з OpenAI, в яку вклала $10 млрд, очевидно, що тепер Microsoft перестане так сильно підживлювати OpenAI, що стала конкурентом.

А раніше цього літа була новина, що OpenAI натрапила на фінансові труднощі, і тепер їй загрожує банкрутство вже через рік. Зараз OpenAI по суті "живе" завдяки фінансуванню від Microsoft у розмірі $10 млрд, а кількість користувачів ChatGPT стабільно зменшується.

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