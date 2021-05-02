Сонячна буря рухається до Землі зі швидкістю 1,8 мільйона кілометрів на годину.

Сьогодні, 2 травня, Землю накриє потужна сонячна буря.

Про це повідомляє Express.

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Дослідники заявили, що утворилася діра в екваторіальній області атмосфери Сонця. Діра вивергає сонячні частинки зі швидкістю 500 кілометрів на секунду або 1,8 мільйона кілометрів на годину. На жаль для Землі, вона знаходиться на прямому шляху потоку сонячних частинок.

Як повідомляється, потік досягне Землі 2 травня і може вплинути на супутникові технології Землі.

Попередні дослідження показали, що Сонце випускає екстремальні сонячні спалахи в середньому кожні 25 років, причому остання з них сталася в 1989 році. Тоді шторм призвів до відключення електроенергії у Квебеку (Канада).

Також сильна сонячна буря може вивести з ладу супутникові системи, оскільки бомбардування сонячними частинками може розширити магнітосферу Землі, ускладнюючи проникнення супутникових сигналів.

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Автор: Катерина Лиманська