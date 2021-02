Раніше дана ступінь Falcon 9 успішно виконала п'ять місій.

Компанія SpaceX провела успішний пуск ракети-носія Falcon 9 і вивела на орбіту 60 супутників системи Starlink, проте посадити багаторазову ступінь ракети на плавучу платформу цього разу не вдалося.

Як повідомляє IXBT, цю інформацію в ході прямого ефіру підтвердила Інженер-технолог SpaceX Джессіка Андерсон.

Раніше дана ступінь Falcon 9 успішно виконала п'ять місій. Після пуску стартовий блок ракети має приземлятися на спеціальну плавучу платформу Of course I Still Love You, щоб його можна було використовувати повторно.

Starlink: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не повідомляла, ані у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ані скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

SpaceX регулярно проводить ракетні пуски, виводячи на орбіту по кілька десятків супутників Starlink. Зараз їх угрупування на орбіті вже налічує сотні одиниць.

