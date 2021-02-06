З нагоди ювілею станції українські науковці поділилися фото і цікавими фактами про свою роботу.

Google створив новий дудл на честь 25-річного ювілею української антарктичної станції «Академік Вернадський».

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Дудл компанія прикрасила чарівними пінгвінами, сніжними горами і самою станцією з державним прапором. Перейшовши за посиланням, українські користувачі мають змогу дізнатися більше про діяльність українських вчених.

До слова, після розпаду СРСР Україна не отримала жодної з 12-ти радянських станцій. Однак Велика Британія вирішила безкоштовно передати нам одну з кращих своїх станції – «Фарадей». 6 лютого 1996-го над нею було піднято синьо-жовтий прапор, а назва змінилася на «Академік Вернадський».

З цієї нагоди полярники поділилися цікавими фактами про Антарктиду і свою роботу.

Українці вже понад 200 років в Антарктиці. Одними з першовідкривачів шостого континенту була експедиція під керівництвом Теодея Готтліба фон Беллінгсгаузена. Заступником командира експедиції був український дворянин козацького роду Іван Завадовський. Континент миру та великий заповідник. Антарктика – 10% площі планети, що не належить жодній державі світу, а тільки всьому людству разом. Це єдиний континент, де заборонена будь-яка військова діяльність. А з 1998-го на 50 років тут також заборонено видобуток корисних копалин. Україна – одна з 30-ти держав-власниць цілорічних станцій в Антарктиді. Окрім престижу на світовій арені, це також «вікно можливостей» для наших науковців, які мають змогу долучатися до дослідження проблем планетарного масштабу. Передній край глобального потепління. На станції ведуть найтриваліші неперервні метеоспостереження в усій Антарктиді – з 1947-го. За останні 50 років середня температура зросла на + 3 С⁰ – це приблизно як різниця між Україною та Скандинавією. А ще саме на «Фарадеї» відкрили таке явище, як «озонова діра». Пульс планети. На станції проводять різні типи досліджень: метеорологічні, біологічні, геофізичні тощо. Вони дозволяють відслідковувати та робити прогнози про те, які ж глобальні процеси відбуваються на нашій планеті. Дві супервитривалих рослини. На крижаному континенті вижили лише 2 види квіткових рослин. Українські науковці змогли клонувати їх і тепер вивчають, завдяки чому рослина є стійкою до морозів, посухи та ультрафіолетового випромінювання. 12 людей та величезна колонія пінгвінів. Цілорічно на станції зазвичай працюють 12 фахівців: 7 науковців, дизеліст-електрик, системний механік, сисадмін, лікар та кухар. Разом з ними острівець Галіндез населяє понад 3,5 тис. пінгвінів. Краватки і сукні. Українські полярники зберегли традиції британських колег. Зокрема, в суботу в барі «Фарадей», виконаному в стилі класичного британського пабу, джентльмени вечеряють у костюмах з краватками, а леді – у святкових сукнях. Зараз працювати на станції мають рівні можливості і чоловіки, і жінки. Найвіддаленіша виборча дільниця. Українські полярники голосують на виборах. Вони можуть віддати голос за президента і народних депутатів за партійними списками, але не мають депутата-«мажоритарника». Виборчі бюлетені на станцію надсилають як PDF-файли із ЦВК.

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Автор: УНІАН