Google створив новий дудл на честь 25-річного ювілею української антарктичної станції «Академік Вернадський».
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Дудл компанія прикрасила чарівними пінгвінами, сніжними горами і самою станцією з державним прапором. Перейшовши за посиланням, українські користувачі мають змогу дізнатися більше про діяльність українських вчених.
До слова, після розпаду СРСР Україна не отримала жодної з 12-ти радянських станцій. Однак Велика Британія вирішила безкоштовно передати нам одну з кращих своїх станції – «Фарадей». 6 лютого 1996-го над нею було піднято синьо-жовтий прапор, а назва змінилася на «Академік Вернадський».
З цієї нагоди полярники поділилися цікавими фактами про Антарктиду і свою роботу.
- Українці вже понад 200 років в Антарктиці. Одними з першовідкривачів шостого континенту була експедиція під керівництвом Теодея Готтліба фон Беллінгсгаузена. Заступником командира експедиції був український дворянин козацького роду Іван Завадовський.
- Континент миру та великий заповідник. Антарктика – 10% площі планети, що не належить жодній державі світу, а тільки всьому людству разом. Це єдиний континент, де заборонена будь-яка військова діяльність. А з 1998-го на 50 років тут також заборонено видобуток корисних копалин.
- Україна – одна з 30-ти держав-власниць цілорічних станцій в Антарктиді. Окрім престижу на світовій арені, це також «вікно можливостей» для наших науковців, які мають змогу долучатися до дослідження проблем планетарного масштабу.
- Передній край глобального потепління. На станції ведуть найтриваліші неперервні метеоспостереження в усій Антарктиді – з 1947-го. За останні 50 років середня температура зросла на + 3 С⁰ – це приблизно як різниця між Україною та Скандинавією. А ще саме на «Фарадеї» відкрили таке явище, як «озонова діра».
- Пульс планети. На станції проводять різні типи досліджень: метеорологічні, біологічні, геофізичні тощо. Вони дозволяють відслідковувати та робити прогнози про те, які ж глобальні процеси відбуваються на нашій планеті.
- Дві супервитривалих рослини. На крижаному континенті вижили лише 2 види квіткових рослин. Українські науковці змогли клонувати їх і тепер вивчають, завдяки чому рослина є стійкою до морозів, посухи та ультрафіолетового випромінювання.
- 12 людей та величезна колонія пінгвінів. Цілорічно на станції зазвичай працюють 12 фахівців: 7 науковців, дизеліст-електрик, системний механік, сисадмін, лікар та кухар. Разом з ними острівець Галіндез населяє понад 3,5 тис. пінгвінів.
- Краватки і сукні. Українські полярники зберегли традиції британських колег. Зокрема, в суботу в барі «Фарадей», виконаному в стилі класичного британського пабу, джентльмени вечеряють у костюмах з краватками, а леді – у святкових сукнях. Зараз працювати на станції мають рівні можливості і чоловіки, і жінки.
- Найвіддаленіша виборча дільниця. Українські полярники голосують на виборах. Вони можуть віддати голос за президента і народних депутатів за партійними списками, але не мають депутата-«мажоритарника». Виборчі бюлетені на станцію надсилають як PDF-файли із ЦВК.
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