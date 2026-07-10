Вчені могли прорахуватися з глобальним потеплінням, - дослідження

Новий аналіз показав, що глобальне потепління зайшло далі, ніж всі думають.

Багато років тому вчені встановили умовну межу глобального потепління, за якою наслідки кліматичного зсуву стануть катастрофічними. Роками політиків закликали вжити термінових заходів із захисту клімату, щоб не перетнути цю межу. Але, як пише Popular Mechanics, нове дослідження австралійських науковців свідчить, що людство могло вже перетнути критичний поріг.

Видання нагадує, що після укладення Паризької кліматичної угоди у 2015 році міжнародна спільнота визначила ключову мету – не допустити перевищення середнього довгострокового потепління на 1,5 °C порівняно з доіндустріальним періодом. Саме цей показник вважається межею, після якої ризики для екосистем і людства суттєво зростають.

Однак дослідники з Інституту океанів Університету Західної Австралії дійшли висновку, що ця межа могла бути пройдена ще у 2020 році. Для цього вони проаналізували шість склероспонгій – морських губок, які ростуть надзвичайно повільно й накопичують у своїх вапнякових скелетах інформацію про клімат минулих століть. За співвідношенням стронцію та кальцію вчені реконструювали температуру океану, починаючи приблизно з 1700 року.

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У публікації зазначається, що така методика дозволяє зазирнути значно далі в минуле, ніж прямі вимірювання температури моря, які ведуться лише із середини XIX століття. Саме тому Міжурядова група експертів зі зміни клімату використовує 1850–1900 роки як базовий доіндустріальний період для сучасних оцінок.

За оцінками авторів роботи, глобальне потепління могло розпочатися приблизно на 80 років раніше, ніж припускають нинішні розрахунки Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, а рівень потепління вже у 2020 році перевищив на 1,7 °C доіндустріальний рівень.

Втім, як зазначає видання, не всі науковці погоджуються з такими висновками.

"Важко повірити в твердження, що інструментальні спостереження є неправильними на підставі даних палеогубок з одного регіону світу… Чесно кажучи, для мене це зовсім не має сенсу", - зазначив один із вчених.

Інші дослідники також вважають, що для перегляду чинних кліматичних оцінок необхідно отримати додаткові дані з інших частин Світового океану.

Попри суперечки навколо нового дослідження, Popular Mechanics наголошує, що дедалі більше наукових робіт свідчать про наближення клімату до порогу потепління у 1,5 °C.

"Щоб зберегти планету для майбутнього життя, людству потрібно негайно скоротити викиди – зрештою, морські губки нам про це говорять", - резюмує видання.

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Як писав УНІАН, у Німеччині завершили буріння перших за понад 20 років геотермальних свердловин у Рейнському регіоні, щоб дослідити теплові ресурси надр як альтернативу вугіллю. Отримані дані про температуру та теплопровідність порід допоможуть створити точніші геологічні моделі й визначити найперспективніші місця для майбутніх проєктів.

Це частина програми енергетичної трансформації, яка має забезпечити перехід регіону від вугільної інфраструктури до екологічного теплопостачання на основі геотермальної енергії.

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