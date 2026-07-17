Що чекає на людство до 2100 року: вчені зробили похмурий прогноз

До того часу світ уже не буде таким, як раніше, але, за словами вчених, у людства все ще є шанс врятувати себе.

Вчені оприлюднили тривожний прогноз щодо того, яким може стати життя на Землі до кінця XXI століття. За їхніми оцінками, глобальне потепління, масштабні лісові пожежі, скорочення традиційного тваринництва та розвиток генних технологій здатні кардинально змінити звичний світ.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідження, опубліковане в Australian Journal of Botany, вчені з Університету Маккуорі в Сіднеї розглянули сценарій, за яким до 2100 року середня температура на планеті підвищиться приблизно на 4 °C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Автори роботи вважають, що такий сценарій на сьогодні є цілком імовірним. Одним із головних його наслідків стане збільшення кількості екстремальних погодних явищ, що сприяють виникненню масштабних лісових пожеж. Це може призвести до серйозних змін в екосистемах і поставити під загрозу існування багатьох видів рослин і тварин.

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За словами професора Марка Вестобі, деякі природні екосистеми, зокрема тропічні ліси, не здатні існувати в умовах частих сильних пожеж. У міру зростання температури та посушливого клімату підтримувати такі екосистеми стане дуже складно.

"Через 70 років багато екосистем суттєво зміняться", – написали дослідники.

Дослідники також прогнозують істотне скорочення традиційного тваринництва. На їхню думку, поголів’я худоби може різко скоротитися, а його замінять м’ясо та молоко з лабораторій.

Зазначається, що такі технології вже починають впроваджуватися. Наприклад, культивоване куряче м’ясо отримало дозвіл на продаж у Сінгапурі, США та Ізраїлі, а низка компаній виробляє молочні білки без використання корів за допомогою технології точної ферментації. Крім того, вчені працюють над створенням вирощених у лабораторії кави та шоколаду.

Ще одним можливим напрямком стане широке застосування технологій редагування генів. На думку авторів дослідження, у майбутньому вони можуть використовуватися для контролю або придушення інвазивних видів, що завдають серйозної шкоди екосистемам. Подібні розробки вже ведуться щодо комарів, а також деяких видів мишей, щурів і жаб.

Хоча дослідження присвячене майбутньому екосистем Австралії, вчені підкреслили, що виявлені тенденції актуальні для багатьох регіонів світу.

Дослідники зазначили, що для уникнення такого сценарію в майбутньому потрібно скоротити використання викопного палива. Згідно з нещодавнім звітом Climate Analytics, щоб утримати глобальне потепління в межах 1,5 °C, людству потрібно скоротити використання викопного палива вдвічі вже до 2035 року, а повністю відмовитися від нього – не пізніше 2070 року.

Інші новини про глобальне потепління

Океан продовжує небезпечно нагріватися. У 2025 році кількість морських теплових хвиль, коли температура в морі аномально висока, втричі перевищила показник початку 1990-х років, розповіла океанограф-кліматолог Каріна фон Шукманн.

За її словами, сильна теплова хвиля в морі знебарвлює коралові рифи, знищує водорості, які слугують притулком для риб, спустошує рибальські угіддя. А якщо це відбувається часто, то цілі екосистеми ризикують виявитися нездатними до відновлення.

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