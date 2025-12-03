Перший ступінь зазнав аварії на фінальному етапі повернення.

Китайська частково-багаторазова ракета Zhuque-3 від компанії LandSpace зазнала аварії після запуску. Про це повідомляє Bloomberg.

Ракета стартувала з космодрому, що знаходиться на північному заході Китаю.

Попри вдалий старт, місія виявилася лише частково успішною. Під час повернення першого ступеня сталося "‎аномальне горіння"‎, так що вона не змогла здійснити м'яку посадку на спеціальний майданчик.

Ступінь зазнав аварії вже на фінальному етапі - в момент гальмування перед самою посадкою. За словами фахівців, це в черговий раз ілюструє виклики, з якими стикається КНР у гонитві за технологіями, освоєними компанією SpaceX.

За даними державних китайських ЗМІ, висота ракети Zhuque-3 становить 66 метрів. Вона може вивести на орбіту до 18 супутників за один старт. У разі успіху Китай зможе нав’язати конкуренцію американським компаніям SpaceX та Blue Origin, які вже мають багаторазові ракети.

Багаторазові ракети-носії - чому це важливо

Використання багаторазових ракет дозволяє скоротити час між запусками та знизити їхню вартість.

Першопрохідцем тут стала компанія SpaceX Ілона Маска. Завдяки частково багаторазовій Falcon 9 вона отримала майже повну монополію на важкі ракети-носії і загалом стала провідним гравцем на комерційному ринку космічних пусків.

У найближчому майбутньому SpaceX хоче ввести в експлуатацію повністю багаторазову космічну систему Starship, яка зробить запуски ще дешевшими. Сьогодні система активно випробовується.

Головним конкурентом SpaceX зараз виступає не Китай, а згадана вище компанія Blue Origin, створена засновником Amazon Джефом Безосом. Нещодавно вона вперше повернула на Землю свою ракету New Glenn.

