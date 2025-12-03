Китайська частково-багаторазова ракета Zhuque-3 від компанії LandSpace зазнала аварії після запуску. Про це повідомляє Bloomberg.
Ракета стартувала з космодрому, що знаходиться на північному заході Китаю.
Попри вдалий старт, місія виявилася лише частково успішною. Під час повернення першого ступеня сталося "аномальне горіння", так що вона не змогла здійснити м'яку посадку на спеціальний майданчик.
Ступінь зазнав аварії вже на фінальному етапі - в момент гальмування перед самою посадкою. За словами фахівців, це в черговий раз ілюструє виклики, з якими стикається КНР у гонитві за технологіями, освоєними компанією SpaceX.
За даними державних китайських ЗМІ, висота ракети Zhuque-3 становить 66 метрів. Вона може вивести на орбіту до 18 супутників за один старт. У разі успіху Китай зможе нав’язати конкуренцію американським компаніям SpaceX та Blue Origin, які вже мають багаторазові ракети.
Багаторазові ракети-носії - чому це важливо
Використання багаторазових ракет дозволяє скоротити час між запусками та знизити їхню вартість.
Першопрохідцем тут стала компанія SpaceX Ілона Маска. Завдяки частково багаторазовій Falcon 9 вона отримала майже повну монополію на важкі ракети-носії і загалом стала провідним гравцем на комерційному ринку космічних пусків.
У найближчому майбутньому SpaceX хоче ввести в експлуатацію повністю багаторазову космічну систему Starship, яка зробить запуски ще дешевшими. Сьогодні система активно випробовується.
Головним конкурентом SpaceX зараз виступає не Китай, а згадана вище компанія Blue Origin, створена засновником Amazon Джефом Безосом. Нещодавно вона вперше повернула на Землю свою ракету New Glenn.