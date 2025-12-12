До того, як римляни принесли свою "цивілізацію" на Британські острови, люди там жили в середньому значно краще.

Римська імперія часто асоціюється з прогресом, урбанізацією та культурними змінами, але нове наукове дослідження розкриває темний бік того, як Рим приносив "прогрес" на землі варварів. Аналізуючи сотні скелетів з часів залізної доби та римського періоду, вчені виявили, що римське панування на півдні Британії призвело до значного погіршення здоров'я місцевого населення, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity.

Римська окупація Британії тривала з 43 до 410 рр. н.е. За цей час регіон зазнав радикальних змін: прийшла урбанізація, а з нею нові хвороби, перенаселення та соціальна нерівність. Авторка дослідження, Ребекка Пітт з Університету Рідінга (Велика Британія), зазначає, що населення римської Британії було менш здоровим, ніж у попередню "варварську" добу.

Свої висновки дослідниця засновує на вивченні 646 скелетів з південної та центральної Англії, датованих періодом від IV століття до н.е. до IV століття н.е. Вчені аналізували маркери стресу на кістках і зубах: дефекти емалі, метаболічні захворювання (наприклад, рахіт, дефіцит вітамінів C і D), інфекції (туберкульоз, остеомієліт), крибру орбіталія (ознака анемії) та уповільнення росту.

Результати показали, що за римського панування здоров'я населення у міських районах було значно гіршим, ніж у сільських, та й загалом, ніж у попередню доримську добу. Серед дітей у доримську добу патології виявлено у 26% скелетів, у сільських районах римської доби – 41%, у міських – аж 61,5%. Серед дорослих жінок патології сягали 81,1% в міських районах (проти 62,1% в доримську добу).

Авторка дослідження пояснює ці зміни тим, що міста римської доби були щільно заселені, але їм бракувало сучасного підходу до санітарії. Крім того, в урбанізованих центрах більше людей страждали від бідності, тоді як сільські громади зберігали дієту з вищим вмістом білка.

