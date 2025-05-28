Місцеві жителі вишикувалися в чергу, щоб купити хліб - круглий і плоский, як млинець, діаметром 12 сантиметрів.

Учені відроджують 5000-річний рецепт, завдяки якому хочуть створити хліб у старовинному стилі. Про пише Daily Express.

Зазначається, що хліб готували з борошна грубого помелу з полби, стародавнього сорту пшениці, насіння сочевиці та листя невідомої рослини. У ранньому бронзовому столітті шматок хліба був закопаний під порогом нещодавно збудованого будинку в сучасній центральній Туреччині.

Тепер археологи відкопали його через багато років і допомагають місцевому ячмінному господарству відтворити рецепт. Місцеві жителі вишикувалися в чергу, щоб купити хліб - круглий і плоский, як млинець, діаметром 12 сантиметрів.

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Цікаво те, що хліб було виявлено під час розкопок у Куллуобі, містечку неподалік від центрального анатолійського міста Ескішехір.

Мурат Турктекі, археолог і директор розкопок, розповів:

"Це найстаріший спечений хліб, виявлений під час розкопок, і він значною мірою зберіг свою форму. Хліб - рідкісна знахідка під час розкопок. Зазвичай ви знаходите тільки крихти".

Річ у тім, що хліб зберігся, бо його спалили й закопали під входом до житла, побудованого близько 3300 р. до н. е. Його було виявлено у вересні 2024 року і виставлено в Археологічному музеї Ескішехіра.

"Ми були дуже зворушені цим відкриттям. Спілкуючись із нашим директором розкопок, я задалася питанням, чи зможемо ми відтворити цей хліб", - сказала мер міста Айше Анлюче.

З чергою, сповненою захоплених покупців, перші буханки Куллуоба, що продавалися як 300-грамові коржі, які коштували 50 турецьких лір, були розпродані протягом декількох годин.

Зазначається, що повторне відкриття хліба викликало інтерес до вирощування стародавніх сортів пшениці, краще пристосованих до посухи. Колись багата водними джерелами, провінція Ескішехір сьогодні страждає від посухи. Анлюче додала:

"Ми зіткнулися з кліматичною кризою, але ми все ще вирощуємо кукурудзу і соняшник, яким потрібно багато води. Наші предки дають нам урок. Як і вони, ми повинні рухатися в бік менш вологолюбних культур".

Новини археології

Дослідники вважають, що вони розкрили таємницю муміфікованого "райдужного дракона", який століттями зберігався в японській скарбниці. Він був захований у скарбниці Shosoin в історичному японському місті Нара. Останки були знайдені Йосінорі Асікагою, сьогуном XV століття, 1429 року.

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