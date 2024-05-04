Раз на кілька років у льодах поблизу Антарктиди з'являється величезна діра, яка турбувала вчених десятиліттями.

Учені змогли розгадати причини появи величезної ополонки в льодах навколо Антарктиди, яка ось уже півстоліття збивала з пантелику фахівців. Йдеться про так звану Велику ополонку Ведделла в морі Веддела.

Уперше ополонку посеред суцільних льодів помітили в 1970-х, коли американські метеорологічні супутники почали постійно відстежувати ситуацію з антарктичними льодами. Появу ополонки фіксували щороку з 1974 до 1976 року, а після - епізодично раз на кілька років і, як правило, вона була мінімального розміру.

Останнє повноцінне формування ополонки зафіксували у 2016 та 2017 роках. І хоча цього разу вона була меншою, ніж у 1970-х, площа діри в льодах була вражаючою: близько 80 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно еквівалентно площі двох Швейцарій. У наступні роки ополонка знову не з'являлася.

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Міжнародна група дослідників змогла знайти пояснення такому дивному природному явищу. Результати опубліковані в науковому журналі Science Advances.

Автори роботи проаналізували відразу кілька різних пакетів даних: супутникові оптичні та радарні знімки, датчики океанічних наукових буїв і навіть мітки на морських тваринах. З'ясувалося, що поява ополонки - це результат збігу одразу кількох абсолютно різних чинників в одній точці простору і часу.

Ключову роль у процесі формування Великої ополонки в морі Веддела відіграє Екманівське перенесення - ефект руху водних мас під кутом до напрямку вітру, зумовлений обертанням планети. Причому Екманівське перенесення продовжує діяти навіть під поверхнею антарктичних льодів.

Другим важливим фактором виявився ландшафт океанічного дна в морі Ведделла - підводного плато з невеликими пологими піками. Ну, і третій фактор - це самі вітри, які приводять у рух водну масу, і вже потім вона піддається Екманівському переносу. Також свою роль відіграють різниця температур "місцевої" і гнаної вітром води, її солоність та інші чинники.

У підсумку, коли Екманівське перенесення накладається на "потрібний" напрямок вітрів поблизу Антарктиди (а в різні роки вітер може дути трохи по-різному), гнаний вітром рух води, йдучи під лід, натикається на підводні гірські плато. У результаті в районі цього плато утворюється підводний вихор, який посилено розмиває крижану кірку над собою. Так і формується загадкова Велика ополонка Ведделла.

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