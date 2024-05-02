За рештками черепа вчені змогли показати, який вигляд мала стародавня жінка.

Учені реконструювали обличчя неандертальської жінки, яка жила приблизно 75 000 років тому.

Як повідомляє Newsweek, кістки жінки виявили 2018 року в печері в Іракському Курдистані. Протягом десятиліть печера Шанідар була відома як важлива археологічна пам'ятка неандертальців, яка містила останки кількох особин цього архаїчного людського виду.

Остання реконструкція зовнішності представлена в документальному фільмі "Таємниці неандертальців", який вийде на Netflix по всьому світу 2 травня. Ця реконструкція заснована на останках жінки на прізвисько "Шанідар З", яку дослідники знайшли в печері. Останки являли собою зчленований скелет майже до пояса, включно з черепом.

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Як повідомляється, череп жінки сильно фрагментований. Голова жінки, вочевидь, була розчавлена, можливо, каменепадом, відносно незабаром після смерті, а потім ще більше ущільнилася внаслідок накопичення відкладень протягом десятків тисяч років.

Експерти акуратно витягли рештки з печери та реконструювали череп, копітко з'єднавши понад 200 фрагментів.

Відновлений череп відсканували для створення цифрової реконструкції. Наступним кроком став 3D-друк моделі черепа на основі цифрової версії. Ця модель і лягла в основу реконструйованої голови, яку створили провідні світові палеохудожники Адрі та Альфонс Кенніс. Брати додали шари штучних м'язів і шкіри, щоб показати обличчя неандертальської жінки.

За словами вчених, черепи неандертальців мають величезні надбрівні дуги та відсутність підборіддя, а також виступну середню частину обличчя, через що носи стають видатнішими.

Новий аналіз показує, що Шанідар З, було близько 40 років - значний вік, якого можна було досягти в цей період доісторичної епохи.

Хто такі неандертальці?

Неандертальці (Homo neanderthalensis) - одні з наших найближчих вимерлих родичів. Цей вид мешкав у Євразії до свого зникнення близько 40 000 років тому. У певних регіонах і періодах вони співіснували з анатомічно сучасними людьми і навіть схрещувалися з ними.

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