Вчені експериментували з матеріалами, на яких краще вирощувати гриби.

Херсонські вчені в ході експериментів випадково створили з грибів пластик.

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Вчені експериментували з матеріалами, на яких краще вирощувати гриби і помітили, що грибниця фактично перетворила пухку солому в матеріал, схожий на всім відомий пінопласт.

З отриманого матеріалу зробили кілька речей - вазон, абажур і пивний кухоль.

Назву йому вчені поки не придумали, але переконані, що він екологічний і може використовуватися для створення багатьох речей.

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Автор: УНІАН