З отриманого матеріалу зробили кілька речей / скріншот
Херсонські вчені в ході експериментів випадково створили з грибів пластик.
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Вчені експериментували з матеріалами, на яких краще вирощувати гриби і помітили, що грибниця фактично перетворила пухку солому в матеріал, схожий на всім відомий пінопласт.
З отриманого матеріалу зробили кілька речей - вазон, абажур і пивний кухоль.
Назву йому вчені поки не придумали, але переконані, що він екологічний і може використовуватися для створення багатьох речей.
Випадковий винахід: херсонські вчені створили пластик з грибів
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