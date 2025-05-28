Експерти закликають відвідувачів припинити вставляти монетки в щілини між камінням на Дорозі гігантів.

Туристи ризикують зруйнувати знамениті камені на Дорозі гігантів (Giant's Causeway), які є найпопулярнішою туристичною визначною пам'яткою в Північній Ірландії.

Як пояснив співробітник National Trust доктор Кліфф Генрі, утворені близько 60 мільйонів років тому кам'яні колони ламаються і знебарвлюються через те, що відвідувачі вставляють у щілини між ними монетки. Згодом металеві вироби іржавіють і окислюються, також негативно впливаючи і на знамениту геологічну пам'ятку, пише The Independent.

Минулого року цю локацію відвідали близько 700 тисяч туристів, і дехто з них залишив після себе небажані сувеніри "на пам'ять", піддаючись тренду з соцмереж.

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Тепер Національний фонд має намір витратити 30 тисяч фунтів стерлінгів (близько 40 тисяч доларів) на видалення монет – наразі фахівець-кам'яник уже витягнув приблизно 10% із них. Викинуті монети свідчать, що тут побували відвідувачі з усього світу, більшість із яких приїхали з Великої Британії та ЄС, а також із країн Далекого Сходу і США.

Також на всесвітньовідомому об'єкті, занесеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, буде встановлено знаки, що закликають відвідувачів утриматися від цієї згубної практики.

Згідно з легендами, це місце було створено ірландським велетнем Фінном Маккулом, який утворив дамбу, щоб перетнути Ірландське море і битися зі своїм суперником, шотландським велетнем Бенандоннером. Потім могутній Бенандоннер зруйнував більшу частину дамби, щоб завадити Фінну повернутися до Шотландії. Інша легенда свідчить, що дамба була побудована для того, щоб Фінн міг зустрітися з шотландською дівчиною, в яку він був закоханий. Однак більшість геологів сходяться на думці, що вона була створена виливом базальтової лави 60 мільйонів років тому.

"Це символ Північної Ірландії. Якщо ми не можемо подбати про це, то на що сподіватися решті частини країни? Нам дійсно потрібно подбати про дамбу якомога краще", – сказав доктор Генрі в інтерв'ю BBC.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада бельгійського міста Брюгге закликала туристів припинити красти бруківку з історичних вулиць. Крім того, що такі дії завдають фінансових збитків місту, вони також створюють загрозу безпеці пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

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