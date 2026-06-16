Утворення віком 2500 років поставили експертів у глухий кут

Застосування в оборонних цілях, як і раніше, залишається одним із найбільш досліджених варіантів.

Протягом багатьох років сотні вирівняних ям, розкиданих по ландшафту Данії, залишалися такими, що не піддавалися простим інтерпретаціям. Про це пише Futura-sciences.

Ці довгі ряди ям, які отримали назву хульбельтери (буквально "пояси з ямами"), - кожна глибиною всього кілька сантиметрів - датуються приблизно 2500 роками, найранішими часами доримської залізної доби. І хоча на перший погляд вони можуть здатися нічим особливим, хульбельтери стали найзагадковішою та найскладнішою археологічною проблемою Данії.

Відзначається, що ці пояси, виявлені переважно в Ютландії, налічують близько п’ятдесяти штук, утворюючи смуги шириною від 3 до 6 метрів і простягаючись на довжину кількох футбольних полів, а іноді й на кілька кілометрів. Це явище є майже унікальним для Північної Європи, і нічого подібного не було знайдено в інших місцях.

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У надії розгадати цю загадку дослідницька група з Копенгагенського університету обрала практичний підхід: фізично відтворити ці споруди в максимально автентичних умовах.

У реконструйованому поселенні залізного віку Лейре студенти та дослідники спочатку виготовили знаряддя праці, змодельовані за зразком археологічних знахідок. Потім вони взялися до роботи, самостійно викопуючи експериментальні ями. Вони хотіли виміряти, з реальними мозолями та м’язовими болями, скільки часу, енергії та організації було потрібно для початкового будівництва.

Один із найяскравіших моментів дослідження: команда перевірила на практиці незвичайні дерев’яні лопати, раніше знайдені на археологічних пам’ятках залізного віку. Ці інструменти, які колись вважалися веслами, виявилися напрочуд ефективними для викопування ям у датській землі - хоча тих, хто сподівався на зручність сучасної лопати, чекало неприємне розчарування. Експерименти підкреслили ключовий момент: створення цих кільцеподібних поясів вимагало ретельного планування та справжньої колективної координації. Ці данці залізного віку були налаштовані серйозно.

Ями для їжі, для війни чи чогось іншого

Цікаво, що існує безліч теорій щодо того, для чого насправді були потрібні ці хульбельтери. Виявлення фрагментів кераміки всередині деяких ям стало поштовхом до досліджень, щоб з’ясувати, чи могли вони використовуватися як сховища.

Дослідники виявили, що посудини, закопані в землю, залишалися набагато холоднішими за повітря над ними - що потенційно було зручно для збереження свіжості продуктів у прохолодну пору року. В одному з експериментальних досліджень у Лейрі шматок курки помістили в керамічний контейнер, закопали й накрили тканиною. За "птахом у ямі" спостерігали весь день у жартівливій формі, перевіряючи можливості охолодження в залізному столітті.

Оборонне використання, як і раніше, залишається одним із найбільш досліджених варіантів. Моделювання боїв показало, що нерівні поверхні ям могли серйозно ускладнювати пересування нападників, одночасно надаючи перевагу захисникам. Однак випробування з великою рогатою худобою показали, що ями, ймовірно, не призначалися для блокування пересування тварин - тому створення масштабної доісторичної системи зберігання худоби видається малоймовірним:

Зберігання: Керамічні посудини, охолоджувані землею, могли довше зберігати продукти.

Оборона: Нерівна поверхня землі ускладнювала напад, можливо, допомагаючи захисникам.

Інші гіпотези: Розглядалися територіальні кордони, контроль пересування, навіть ритуальне використання.

Єдиного рішення немає - лише розвинене суспільство залізної доби

Важливо, що поки що жодне пояснення не отримало одностайної підтримки. Хульбельтери могли виконувати різні функції залежно від регіону чи епохи: оборону, встановлення кордонів, контроль пересування або, можливо, ритуал. Але одне ясно: ці споруди, далекі від випадкових ям, виритих за примхою, відображають цілеспрямоване планування та розвинену колективну організацію в данських суспільствах залізного віку.

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