Гігантський паличник має довжину 40 см і важить трохи менше за м'яч для гольфу.

Вчені нещодавно виявили в Австралії нову гігантську комаху-палочника, яка може бути найважчою комахою в Австралії.

Як пише The Guardian, новий вид Acrophylla alta довжиною 40 см був виявлений на високогірних плато Атертон на півночі Квінсленда. На думку вчених, середовище проживання може бути однією з причин його великих розмірів.

У рецензованому дослідженні, опублікованому в журналі Zootaxa, наголошується, що паличник, імовірно, важчий за гігантського таргана-розторопця, ендеміка Квінсленда, який наразі є найважчою комахою в Австралії.

Дослідник з Університету Джеймса Кука, професор Ангус Еммотт, сказав, що відкриттю допомогла публікація в соціальних мережах. Еммотт розповів, що його співавтор дослідження Росс Коупленд отримав фотографію паличника і "відразу подумав, що це може бути щось нове".

Після багатьох ночей пошуків Еммотт і Коупленд знайшли велику самку. Комаха перебувала так високо, що їм довелося використовувати довгу палицю, щоб спустити її вниз.

Щойно Коупленд побачив самку зблизька, він був упевнений, що це новий вид палочника. Вони тримали самку в клітці, годували її, а потім збирали яйця.

"У паличників яйця дуже діагностичні, тому в кожного виду яйця трохи відрізняються", - сказав Еммотт.

Він додав, що, на його думку, цей вид не був виявлений раніше, оскільки його середовище проживання занадто важкодоступне.

"Він мешкає високо в кронах дерев. Тому, якщо тільки не трапиться циклон або птах не скине його, далеко не всі люди зможуть його побачити", - сказав Еммотт у своїй заяві.

Але середовище проживання також може пояснити, чому паличники такі великі, сказав він, додавши, що маса тіла може допомогти їм виживати в холодних умовах "прохолодного і вологого середовища, де вони мешкають".

Наступний крок у вивченні виду - пошук самця, що виявляється непростим завданням. Самці паличників, як правило, значно дрібніші і візуально відрізняються від самок, настільки, що в деяких випадках пари описувалися не тільки як різні види, а й як представники різних родів.

Ентомолог Ніколь Гантер з Музею Квінсленда заявила, що це відкриття заповнило прогалину в знаннях про біорізноманіття Австралії. За її оцінками, до 70% видів австралійських комах наразі не описані.

Раніше на узбережжі Тасманії, на пляжі поблизу містечка Страхан, знайшли гігантську рибу-веслоноса, яку ще називають "королем оселедця" або "рибою судного дня".

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