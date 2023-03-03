Ракета впала через три хвилини після зльоту.

У грудні відбулося падіння ракети з двома супутниками на борту майже відразу після зльоту. Причиною невдалого запуску могла стати деталь українського виробництва.

Як передає видання The Washington Post, такими висновками поділилися в Європейському космічному агентстві за результатами проведеного розслідування. "Причиною відмови стало поступове руйнування сопла Zefiro 40", — повідомили у відомстві. Друга ступінь Zefiro 40 виготовлена італійською космічною компанією Avio. Під час польоту вона постраждала від "несподіваного термомеханічного перегріву" вуглецевого компонента, придбаного в Україні.

Як повідомив П'єр-Ів Тіссьє з компанії Arianespace, висновок був зроблений на основі вивчення ідентичних елементів. Заключення планують підтвердити в подальших випробуваннях. У Європейському космічному агентстві також уважно вивчили Zefiro 40, але не виявили "ніяких недоліків в конструкції".

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Що відомо про невдалий запуск

Зліт ракети Vega С проходив у грудні на космодромі у Французькій Гвіані. Вона розвалилася через три хвилини після старту. У компанії Arianespace, яка забезпечувала запуск, причиною падіння назвали зниження тиску в другому ступені. Це "призвело до передчасного завершення місії".

Vega С повинна була вивести на орбіту два супутники спостереження Землі виробництва Airbus, Pleiades Neo 5 і 6. Їх планували включити в загальну групу, здатну робити знімки будь-якої точки нашої планети з роздільною здатністю 30 сантиметрів.

Падіння стало третьою невдачею за останні вісім запусків Vega і Vega C. В Arianespace пообіцяли подолати "складний момент". А голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер пообіцяв вжити заходів, щоб "вийти з кризи сильнішими".

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