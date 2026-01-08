Вчені виявили 'рекордний' астероїд розміром з 8 футбольних полів: чи загрожує він Землі

Об’єкт складається з міцного матеріалу, який не дає йому розпастися.

Вчені відкрили "рекордний" астероїд, розміри якого майже дорівнюють восьми футбольним полям. Об’єкт, відомий під назвою 2025 MN45, вирізняється не лише габаритами, а й швидкістю обертання – це найшвидше обертовий астероїд серед усіх відомих об’єктів завбільшки понад 500 метрів, пише The Independent.

Зазначається, що ширина астероїда становить близько 710 метрів. Повний оберт навколо власної осі він здійснює всього за 1,88 хвилини, рухаючись Сонячною системою в межах головного поясу астероїдів.

"Головний пояс астероїдів розташований на відстані майже 300 мільйонів миль від Землі та містить мільйони астероїдів різних розмірів – від невеликих уламків до об’єктів завширшки понад 500 кілометрів. Усі астероїди обертаються або хаотично "перекидаються" під час руху орбітою, однак швидкість цього обертання різниться. На неї впливають такі чинники, як сонячне тепло, зіткнення з іншими астероїдами та внутрішня структура самих тіл", - йдеться у статті.

Надзвичайно швидке обертання 2025 MN45 підказало астрономам, що він складається з міцного матеріалу, який не дає цьому об’єкту розпастися. Більшість астероїдів, сформованих із дрібніших уламків, утримуються лише силою гравітації й не витримали б такої швидкості.

"Для об’єктів у головному поясі астероїдів гранична швидкість обертання, за якої вони не руйнуються, становить 2,2 години. Астероїди, що обертаються швидше, повинні мати надзвичайно міцну структуру, аби залишатися цілими. Чим швидше астероїд обертається понад цей поріг і чим він більший, тим міцнішим має бути матеріал, з якого він складається", - пояснили науковці.

Астероїд 2025 MN45, пише The Independent, став одним із майже 2 тисяч об’єктів, відкритих завдяки даним Національного наукового фонду США та Міністерства енергетики США, зібраним за допомогою обсерваторії Vera C. Rubin у Чилі, оснащеної найбільшою у світі камерою.

Спостереження тривали протягом семи днів у квітні та травні минулого року в межах програми First Look. Серед приблизно 1900 нововиявлених астероїдів дослідники ідентифікували 16 надшвидких обертових та три ультрашвидких астероїди. Надшвидкі здійснюють оберт від 13 хвилин до 2,2 години, а ультрашвидкі – менш ніж за п’ять хвилин. До останніх належить і 2025 MN45.

Усі 19 таких астероїдів мають довжину, що перевищує розміри футбольного поля. Більшість швидкообертових астероїдів, відомих ученим, належать до навколоземних об’єктів – вони проходять на відстані до 30 мільйонів миль від орбіти Землі, тобто приблизно третини відстані між нашою планетою і Сонцем.

Об’єкти, що наближаються до орбіти Землі на відстань менш ніж 4,6 мільйона миль, вважаються потенційно небезпечними. Втім, за даними NASA, ймовірність зіткнення з астероїдом, здатним спричинити масштабні руйнування, упродовж найближчих 100 років є вкрай низькою.

У головному поясі астероїдів, розташованому між Марсом і Юпітером, швидкообертові об’єкти трапляються рідше, оскільки їх складніше спостерігати.

Майже всі виявлені астероїди належать саме до головного поясу, що, за словами дослідників, свідчить про можливості обсерваторії Rubin фіксувати об’єкти на значно більших відстанях, ніж раніше.

"Як показує це дослідження, навіть на ранньому етапі роботи Rubin уже дозволяє нам вивчати популяцію відносно малих, але надзвичайно швидкообертових астероїдів головного поясу, які раніше були недосяжними", – зазначила астрономка NSF NOIRLab Сара Ґрінстріт.

