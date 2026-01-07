Спілкуються, як світлячки: науковці зробили приголомшливе припущення щодо інопланетян

Науковці розробили модель, щоб дослідити, як розумні інопланетяни могли б створювати сигнали, що не мають закодованого значення.

Розвинені інопланетні цивілізації можуть спілкуватися між собою у відкритий спосіб, використовуючи світлові спалахи – так само, як це роблять світлячки. Як пише The Independent, про це йдеться в новому дослідженні, яке може відкрити нові підходи до пошуку позаземних цивілізацій.

Зазначається, що досі астрономи переважно шукали дивні радіосигнали з далеких планет або незвичні теплові сліди, які могли б свідчити про наявність високих технологій. Однак такий підхід може бути надто "людиноцентричним", тобто базуватися на спробах зрозуміти позаземні форми життя крізь суто людську призму. Іншими словами, не виключено, що він не врахує можливі цивілізації, що принципово відрізняються від нашої.

Спілкуються, як світлячки

У новому мисленнєвому експерименті дослідники з Університету штату Аризона пропонують зовсім інший спосіб, у який розвинені інопланетяни могли б спілкуватися з іншими позаземними цивілізаціями. Зокрема, світлячки передають інформацію за допомогою певних візерунків світлових спалахів, які виділяються на тлі довкілля та інших світлячків. Кожен вид цих жуків еволюціонував так, що має унікальні схеми спалахів, завдяки яким особини можуть розпізнавати "своїх".

Хоча самі світлячки не усвідомлюють значення цих сигналів, їхні спалахи повідомляють про присутність комахи та її ідентичність на тлі "шумного" природного середовища. Подібним чином розвинені інопланетяни, на думку вчених, також можуть посилати сигнали у вигляді двійкового візерунка "увімкнено/вимкнено". Такі спалахи можуть не нести конкретного смислу, але чітко вирізнятися на тлі природного космічного фону яскравих зірок і галактик.

"Позаземні сигнали можуть бути ідентифіковані не за їхньою складністю чи можливістю розшифрування, а за структурними властивостями самого сигналу", – пояснюють дослідники у ще не рецензованій роботі, опублікованій на платформі arXiv.

Новий спосіб пошуку позаземного життя

Науковці розробили модель, натхненну світлячками, щоб дослідити, як розумні інопланетяни могли б створювати сигнали, які чітко відрізняються від фону, але не мають закодованого значення.

У статті йдеться, що одними з найяскравіших фонових об’єктів у Всесвіті є пульсари – обертові нейтронні зорі, що випромінюють регулярні, передбачувані та періодичні радіоімпульси. Дослідники змоделювали сигнали приблизно 150 відомих пульсарів і створили штучний сигнал, який чітко вирізняється на такому фоні. Вони також врахували енергетичні витрати, необхідні для його створення.

"Це дозволило оцінити, який тип штучного сигналу був би найбільш помітним на тлі пульсарів і водночас потребував би відносно невеликих енергетичних ресурсів – цілком доступних для розвиненої цивілізації", - пише The Independent.

Вчені дійшли висновку, що штучні сигнали можуть бути значно більш виразними, ніж природне випромінювання пульсарів, якщо їх створює розвинена інопланетна цивілізація. Це означає, що виявлювані сигнали інопланетян не обов’язково мають бути зрозумілими для нас – їм достатньо бути малоймовірними з погляду природних процесів, підсумовують дослідники.

"Наша модель демонструє, що інопланетні сигнали не обов’язково повинні бути складними, і нам не потрібно розуміти їхній зміст, щоб їх ідентифікувати", – зазначають автори дослідження.

Новини космосу

