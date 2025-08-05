За словами виробника, карта без проблем тягне сучасні ігри на ультра-налаштуваннях у нативній роздільній здатності 1080p.

Компанія AMD по-тихому анонсувала нову відеокарту Radeon RX 9060 без приставки XT. Це рішення початкового рівня, яке виступить прямим конкурентом RTX 5050 від NVIDIA.

Новинка оснащується 8 ГБ пам'яті GDDR6 і 128-бітною шиною. В AMD кажуть, що карта без проблем тягне сучасні ігри на ультраналаштуваннях у нативній роздільній здатності 1080p.

Наприклад, у Call of Duty: Black Ops 6 можна отримати 98 fps, а в God of War: Ragnarok – 120 fps.

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Характеристики Radeon RX 9060:

Чип — Navi 44 XT;

Число потокових процесорів — 1792;

Частота в розгоні — 2,99 ГГц;

Пам'ять — 8 ГБ GDDR6, 128-бітна шина;

Швидкість пам'яті — 18 Гбіт/с;

Пропускна здатність — 288 ГБ/с;

TDP — 132 Вт.

Запуск Radeon RX 9060 очікують до кінця 3-го кварталу 2025 року, тобто не пізніше за 1 жовтня. Ціна має бути нижчою за $299. Адаптер, як пишуть ЗМІ, буде призначений для компаній, які випускають готові збірки ПК.

Нагадаємо, GeForce RTX 5050 вийшла наприкінці червня за ціною 249 доларів. Новинка підтримує всі технології RTX 50-ї серії, включно з DLSS 4 і мультикадровою генерацією.

ЗМІ пишуть, що Nvidia готує "агресивне" зниження цін на відеокарти GeForce RTX 50 через слабкі продажі і надлишок запасів на складах. Передбачається, що ціни підуть вниз уже в серпні.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть ноутбучна і десктопна RTX 4060. З представників GeForce GTX у топ-10 тільки GTX 1650, тоді як RTX 5070 найпопулярніша модель 50-ї серії.

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