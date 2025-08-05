Окупанти просунулись ще біля низки населених пунктів на Донеччині, зокрема, в районі Торецька.

Російські війська продовжують просуватися на фронті, і за останніми даними, окупували село Попів Яр, що знаходиться у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Також зазначається, що окупанти просунулись ще біля низки населених пунктів на Донеччині, зокрема, в районі Торецька.

"Ворог окупував Попів Яр, а також просунувся біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше DeepState повідомляв, що темпи просування російських окупантів на фронті у липні були приблизно на тому ж рівні, що й у червні – захоплено 564 кв км української території.

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Також ми розповідали, що росіяни суттєво збільшують активність на Харківщині. Як зазанчав командир 429 окремому полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко, російські окупанти намагаються обійти Куп’янськ, щоб змусити українських захисників покинути місто. На його переконання, російські окупанти прагнуть захопити Куп’янськ з метою отримання контролю над залізничною логістикою.

Заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін зазначав, що росіяни готуються до нового етапу наступу, який, найімовірніше, почнеться наприкінці літа або у вересні. Атакуватимуть, швидше за все, Харківщину, Сумщину і район Покровська.

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