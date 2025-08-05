За словами Федоренка, загальна мета російських окупантів полягає не у захопленні кількох областей, а у знищенні і підкоренні усієї України.

Російські окупанти намагаються обійти Куп’янськ, щоб змусити українських захисників покинути місто, але ці наміри блокуються Силами оборони України. Про це командир 429 окремому полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко сказав в етері на Radio NV.

"Оскільки противник не може протиснути Куп’янськ-лівобережний,не може протиснути і формувати у районі населеного пункту Кругляківка… він взяв собі за тактику обійти Куп’янськ з північно-західної околиці. Тобто, обійти не заходячи в саме місто, взяти під вогневий контроль наші маршрути висування, якими ми рухаємося, зокрема, до переправ і потім виходимо на лівобережжя, і таким чином, взяти у тиски і змусити Сили оборони покинути саме місто Куп’янськ", - повідомив Федоренко.

При цьому, Сили оборони України, розуміючи такі наміри ворога, блокували окупантів. За останні 14 днів російським загарбникам не вдалося просунутися ні на метр. Українські захисники також вживають певні заходи для покращення положення і відновлення позицій, де це можна зробити, і ущільнюють передову лінію зіткнення.

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Водночас, загарбники намагаються просочуватися між бойовими порядками українських захисників, без вступу у бій.

Але, завдяки ущільненню і контролю місцевості за допомогою застосування безпілотників, вдається наносити вогневі ураження і не давати ворогам реалізовувати бажані плани. Федоренко сказав:

"А вони б дуже сильно хотіли до 24 серпня, до Дня незалежності України, вивісити ту ганчірку - прапор Російської Федерації, десь поблизу міста Куп’янськ".

На його переконання, російські окупанти прагнуть захопити Куп’янськ з метою отримання контролю над залізничною логістикою.

Федоренко наголошує, що противник буде продовжувати активні бойові дії на Харківщині.

На його думку, окупантам "треба наростити присутність", щоб потім на міжнародній арені казати не тільки про претензії на Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та АР Крим, а ще й про Харків.

"Плюс, у підтвердження моїх слів, ми ж це дуже добре пам’ятаємо - два чи три тижні тому заяву Путіна, у якій він сказав, що питання не тільки в перерахованих областях, а й питання у буферних зонах. А це значить що і Сумська, і Харківська, і Чернігівська, і Дніпропетровська області та інші, які є суміжними з Запорізькою, Донецькою, Луганською і Херсонською, опиняються у зоні загрози. Тобто, він собі заклав вже, що буде продовжувати і тут вчиняти ударно-штурмові дії", - вважає Федоренко.

На його переконання, єдиний намір противника - це знищення української державності, а не лише захоплення чотирьох областей і Криму.

"Це повна окупація території України. От чого прагне противник. І саме тому він впроваджує повітряний терор, бо на фронті у нього не виходить", - підкреслив Федоренко.

Ситуація у Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, у травні 2025 року начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що місто на 90% зруйновано або пошкоджено.

Проєкт DeepState повідомляв, що ворог намагається прорватися до міста з північного заходу. Підрозділи Сил оборони України здійснюють заходи із вибиття штурмових груп противника. За даними авторів, росіяни намагаються закріпитися "по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору".

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