Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

В одному з таборів відпочинку на Львівщині отруїлися понад два десятки дітей віком від 7 до 17 років.

Як повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, правоохоронці наразі встановлюють обставини масового отруєння.

Зазначається, що 4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку. До медичних закладів доставлені 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

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"Станом на 8:40 госпіталізовано 24 дитини, які перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району", - розповіли у поліції.

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

За даними "Суспільного", діти отруїлися у таборі "Friendly Camp", що розташований у смт Славсько Стрийського району, їх госпіталізовано до лікарень у Стрию, Дрогобичі та Сколе.

Масове отруєння у львівському ресторані "Китайський привіт"

16 липня стало відомо про масове отруєння відвідувачів львівського ресторану "Китайський привіт" Міші Кацуріна в день його відкриття. Після відвідин закладу до лікарень потрапили майже 80 людей, серед яких – десять дітей та дві вагітні. У 25 гостей та працівника ресторану виявлено бактерію Salmonella enteriditis. В Держспоживслужбі заявили, що в ресторані виявили численні порушення санітарних правил – інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів, неправильне зберігання кухонного інвентарю та продуктів, відсутні журнали, які б засвідчили контроль температурних режимів зберігання продуктів тощо.

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