Річна пілотна програма буде орієнтована на відвідувачів із країн, які, найімовірніше, залишаються в країні без дозволу.

Сполучені Штати стягуватимуть заставу до 15 тисяч доларів з претендентів на туристичні та бізнес-візи з деяких країн, щоб гарантувати їхній від'їзд зі США до закінчення терміну дії їхніх віз. Про це заявили в Держдепартаменті США в понеділок, пише CBS News.

В урядовому повідомленні йдеться, що під дію програми можуть потрапити громадяни країн, які, за даними Держдепартаменту, мають високий рівень протермінованих віз, чиї процедури перевірки під час видачі документів вважаються неадекватними, а також "з огляду на міркування зовнішньої політики".

Від одержувачів віз вимагатимуть від 5 до 15 тисяч доларів, які їм повернуть під час виїзду зі Сполучених Штатів. Суму застави визначатимуть консульські працівники, але очікується, що в середньому сума застави становитиме 10 000 доларів США.

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Згідно з повідомленням, пілотна програма буде зосереджена на країнах з високим рівнем протермінованих віз серед тих, кому дозволено в'їзд до США з діловими або туристичними цілями - за візами B-1 або B-2. Віза B-1 призначена для тих, хто тимчасово в'їжджає до США з діловими цілями. Віза B-2 призначена для іноземних громадян, які бажають тимчасово приїхати до США з туристичними або туристичними цілями.

Згідно з повідомленням Держдепартаменту, мандрівникам, які в'їжджають до США за Програмою безвізового в'їзду, не доведеться вносити заставу. Ця програма дає змогу громадянам понад 40 країн в'їжджати до США без візи на термін менше ніж 90 днів.

В офіційному повідомленні Держдепартаменту не наводиться список країн, що підпадають під дію нововведення. Країнами з найвищими показниками прострочення віз для осіб із діловими та туристичними візами у 2023 фінансовому році були Чад, Лаос, Гаїті та Конго.

Українці за кордоном

Раніше віце-спікер Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявив, що польські силовики виступають за введення візового режиму з Україною та низкою інших держав.

Водночас раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни, і знайшли прихисток у США, зможуть залишатися в країні до завершення конфлікту.

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