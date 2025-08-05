Частина міста без світла та води, пошкоджено залізничний вокзал.

Росіяни у ніч на 5 серпня здійснили наймасованішу атаку на місто Лозова у Харківській області з початку війни. Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський у Телеграм.

"Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали", - написав він.

Він зазначив, що у місті є багато руйнувань - пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

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"На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки", - додав мер міста.

Крім того, внаслідок удару частина міста без водопостачання та електроенергії. Зокрема, перебої зі світлом у Авилівці, а також Катеринівському старостинському окрузі.

Як повідомили в "Укрзалізниці", росіяни завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової, є загиблий та поранені серед залізничників.

"У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - зазначили у відомстві.

В УЗ також повідомили, що внаслідок обстрілу змінено маршрути деяких потягів.

Зокрема, прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків, те саме стосується й інших поїздів краматорського напрямку. Наразі обʼїзд призводитиме до затримки в межах години.

Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

.Російські атаки по Україні

У неділю, 3 серпня, загарбницька армія Російської Федерації вбила у Запорізькій області трьох людей та пошкодила будинки й автівку рятувальників.

Перед цим у Миколаєві внаслідок атаки були пошкоджені 23 приватні та 12 багатоквартирних будинків, шість автівок, відділення поштового звʼязку та магазин будматеріалів. Постраждали семеро людей.

Раніше аналітики повідомляли, що Росія збирається розширити використання окупованої території України для нанесення ударів безпілотниками по Україні, зокрема, планує використовувати для цього територію Донецького аеропорту. збільшення кількості таких майданчиків дозволяє окупаційним військам РФ готувати комбіновані атаки по Україні та створювати тиск на систему протиповітряної оборони (ППО).

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